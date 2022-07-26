MIRROR演唱會｜360元手燈完全零作用　網民轟粉絲自攜燈牌太自私

人氣男團MIRROR昨晚（25日）舉行第一場紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，卻因為連串安全問題令粉絲狠批罔顧成員安危引起外界關注。除了舞台設計引起爭議之外，場內亦因為有大批粉絲自備超強勁燈牌，令不少看完頭場的觀眾紛紛表示不單令特意購買的演唱會手燈完全零作用，甚至因此嚴重影響舞台效果，怒轟部分粉絲行為太自私。



MIRROR昨晚（25日）舉行第一場紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。（資料圖片）

參照韓團做法，MIRROR為了今次演唱會特意推出一支盛惠360元的手燈，但因需要預約才能購買而一度引起粉絲不滿，經歷過頭場演唱會之後，有成功購買手燈的粉絲表示不單未如預期一樣出現「手燈海」，更狠批燈牌太多導致現場光到猶如看室外演唱會一樣，嚴重影響舞台燈光效果：「乜舞台效果都睇唔到」、「搞到光污染咁」、「真係太光」、「只可以用手燈係一個好好嘅選擇，唔會阻到人」、「支持偶像都要尊重設計師」、「啲手燈冇用啦，啲燈牌咁光」、「韓團啲手燈海好靚㗎...」、「好心唔好咁自私，開show就熄咗啲牌啦」。

一支手燈盛惠360元。（資料圖片）

演唱會現場明顯見到整排燈牌，有網民表示光到看不到舞台效果。（網上圖片）

不少人以為可以見到演唱會燈海。（SMTOWN）

Tyson Yoshi日前在Instagram亦曾經就燈牌問題向其粉絲呼籲，希望在自己的演唱會中不要帶任何燈牌等發光的東西入場，為的就是能夠令整個現場更加有氣氛。雖然至今仍然未有任何公告表明粉絲嚴禁在MIRROR演唱會場內攜帶燈牌，但有不少有購票的網民留言指，希望粉絲能夠在餘下的11場演唱會中自律，只開手燈一樣可以支持到自己喜愛的成員。

早前元朗大停電，有MIRROR粉絲利用強勁燈牌照亮全屋，可見確實亮度十足！（網上圖片）

Tyson Yoshi在Instagram表示禁止粉絲帶燈牌入場看自己演唱會。（Instagram：@tysonyoshi）

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