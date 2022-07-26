吳嘉禧Cheronna新歌MV搵STRAYZ成員合作　出動NFT公仔騷內心世界

吳嘉禧 （Cheronna）去年推出新歌唱出她於不同階段的經歷、成長及轉變，相隔近一年，Cheronna最近再出新歌《而這麼多年以後》憑歌寄意，更首次將歌曲融合藝術與經濟潮流，在MV中與虛擬NFT玩偶合作。

Cheronna最近推出新歌《而這麼多年以後》。

早前Cheronna到流浮山「紮營」為新歌拍攝MV，拍攝當日天氣極不穩定下著大雨，幸當一行人到達拍攝的營地時，雨已停下，而MV中Cheronna除了親自上陣演出外，還邀請到三位特別人物參與演出，其中兩位是《全民造星IV》第三隊女團STRAYZ成員暐翹（Wyllis，林暐翹）和榛綦（Natalie，何榛綦），同是女團出生的Cheronna與暐翹和榛綦十分合拍，並且交換女團心得與辛酸。

Cheronna在MV中與STRAYZ成員暐翹和榛綦一起亮相。

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Cheronna笑說︰「喺年紀上面雖然同暐翹和Nat可能有少少差距，但同佢哋相處咗一段時間，我好多謝佢哋帶咗好多青春畀我。」MV的故事中，更首次與人偶藝術家Karen合作，將對方創作的原形人物babedu，以新興經濟藝術NFT資態「Babez」誕生參與演出，Cheronna坦言這是她心靈的角色，她表示︰「呢個NFT公仔係做我心裏面嘅一個內在小孩或者一個小天使，佢係表示表現咗我個心情，譬如我開心嘅時候跟住我開心喇，我唔開心嘅時候，佢唔會好明顯話畀你聽，我好唔開心，但係佢係陪住你成長。」

Cheronna在MV中出動NFT公仔展示內心世界。

講到「Babez」於MV中陪伴Cheronna成長，她坦言令她想起陪伴多年的愛貓早前回到天國，她表示︰「每當聽這首歌，都會想起佢，好感恩係佢教我珍惜、溫度同愛，佢離開前兩星期我係貼身照顧佢，雖然呢兩個星期佢好辛苦，但係好多謝有呢兩個星期我可以同佢咁樣去相處。」與愛貓臨別前，Cheronna更率先向牠獻唱新歌，憑歌寄意，她說︰「雖然隻歌未出，但我唱咗畀佢聽，感謝我生命中有佢嘅存在，呢首歌永遠都會有佢嘅精神喺度。」