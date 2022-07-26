吳綺莉極不滿卓林老婆Andi　感謝網民道出心底話：不停的精神折磨

吳綺莉（Elaine）女兒吳卓林自從與大12歲的外籍網紅Andi結婚後，母女之間的關係愈來愈差，早前Elaine在微博發長文狂數「新抱」Andi七宗罪，包括慫恿卓林退學、教卓林扮可憐搏同情、變賣家中物品、故意引人注目又表達不滿、責怪Elaine不出錢資助、自己不工作要卓林養，甚至半夜打電話質問Elaine「為什麼還活着」。其後有網民大爆Andi的「黑歷史」，Elaine隨即轉載並回覆道：「謝謝你，說出了我這五年的感受，不停的精神折磨。」



吳綺莉（Elaine）早前Elaine在微博發長文狂數「新抱」Andi七宗罪。（微博截圖）

Elaine與囡囡之間的關係愈來愈差。（微博@吳綺莉Elaine）

這位網民透露曾與Andi共事：「十多年前認識她吧，工作搭檔了半年，那時候她為了男朋友剛來香港，後來因為她工作一直推卸責任，讓周圍的人承擔了很多無謂的壓力，最後她被辭退了，便沒有接觸了。她一直紅不起來，感覺她心態已經不正常，可能這幾年的事件關注度已經是她人生的高光時刻。」並大爆對方不為人知的一面：「Andi太想紅了，25歲組團入行，隊友Eva又紅了。跟她接觸過，吃用她認為自己是公主應該用最好的，但是沒錢。見過她為了推卸責任，滿地打滾。卓林希望趕快成長起來，看透她的伎倆。」其實Elaine曾多次公開指責Andi，對對方極為不滿，網民的一番說話似乎道出了Elaine的心底話，引起了共鳴。

吳卓林在加拿大與Andi結婚。（吳卓林IG）