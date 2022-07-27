評論｜分析無綫唔出收視利弊　有個方法可以兩全其美

日前TVB決定不再公布三台收視，連自己台的收視也只選擇性公開，其實絕對是弊多於利。先講好處吧，不公開收視自然不怕被比較，尤其是TVB某些時段的收視最近下跌落很厲害，在5月開始9點半播《雙生陌生人》後，三套劇的直播平均收視分別為13.5點、15.6點（《十八年後的終極告白2.0》）和14.1點（《童時愛上你》，未計最後一周），收視比起8點半時段差很遠，而ViuTV最新9點半時段播出的《I SWIM》有5.8點，差距比起一年前剛開始出三台收視報告的時候愈來愈窄。

《童時愛上你》總收視將會成謎。（梁碧玲 攝）

有網民經常將兩台的收視比較，若果放在一年前，TVB並不著重這些比較，因為的確有一段差距，但現在距離愈來愈窄的時候，即使只在9點半時段，也會令人感到好奇，究竟兩台會否最終達到平手的局面？現在不公布收視，自然沒人會知道結果，沒有比較沒有傷害，應該算是一個好處吧。其實，TVB除了9點半時段，其他時段依然大贏友台，例如最新一期三台收視報告，7點半時段TVB的《東張西望》，大勝ViuTV和開電視接近有20倍的距離，何必為了一個9點半就將整個收視報告抽起？

👇👇👇點擊下圖睇最後一期收視報告，其實差距依然好大👇👇👇

+ 4

但其實真的不用過份緊張，始終說的只是一個時段的收視，其他時段依然有較大的差距，所以現在立即斬斷收視報告，最大的弊處是令人覺得你會怕了。作為香港歷史悠久的電視台，公布收視已經有超過廿年的習慣，由一開頭每15分鐘都有收視，到後來每個節目出收視，再到跨平台、七天跨平台、14日跨平台，TVB突然在一年前連ViuTV和開電視都一併公開，顯出強大的信心，或是大方，不介意人比較，又或許不怕你比較。

而無綫新聞稿指，「隨着新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智能手機等透過多種媒體平台瀏覽」，既然是這樣，不如你只公開自己跨平台收視數據，反正又不是沒有試過，又是一個兩全其美的方法。

TVB收視以後只能夠等特送派發。（資料圖片）

突然一年後他反口了，指收視數字不合時宜，由自己選擇性公布節目的跨平台收視，明明是你自己先公開，但又突然縮了，為甚麼一年前你不覺得收視數字不合時宜？一年之後又突然如此大的改變？不少網民覺得是TVB怕了，怕數字影響地位，怕有一天真的比友台超越，怕不停被人以收視攻擊，尤其是TVB現正經歷艱難期，當年的信心磨蝕了，再沒有當年與亞視抗衡的力量，當年即使被亞視爬過頭，也沒有停出收視，反而會出盡辦法諗好節目將收視拉回來。

或者是再沒有當年的魄力了吧？