專訪｜「賣帽少女」鄭金鈴15歲賺錢養家　十三年後月入6位數

無綫的《尋人記II》雖然已經曲終人散，但網絡紅人兼香港開電視全新旅遊節目《重新出發》的主持之一鄭金鈴（金Ling）絕對有資格成為其中一位主角，皆因她15歲時曾在旺角街頭販賣帽而被香港媒體廣泛報道，她先後接受無綫電視、商業電台等不同媒體追訪，令其「賣帽養家」的正面形象廣為人知。13年後，這位「賣帽少女」已不負眾望在香港大學畢業後，一躍成為知名網紅兼旅遊達人！金Ling最近接受《香港01》訪問時，就剖白當年事件過後，如何令她急速成長。

金Ling最近為《重新出發》打頭陣介紹疫情下的韓國，除了帶觀眾重遊經典的觀光路線溫故知新，更會介紹最新的旅遊情報。（影片截圖）

當年金Ling用獎學金創業，立志脫貧讓媽過好日子。（影片截圖）

「賣帽少女」曾引起全城關注！（影片截圖）

點撃下圖重溫金Ling15歲時的生活：

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金Ling 15歲立志脫貧 13年後港大畢業成知名YouTuber

單親家庭長大的金Ling 當年靠領取綜援維生，但她自小成績優異，一直躋身精英班，年紀細細的她已曾揚言要想賺錢發達，希望有一天能讓母親過好日子，她更曾瞞着母親用獎學金「創業」，設計了一頂靈感來自「孖寶兄弟」的紅色CAP帽，用獎學金得來的1000元向香港知識產權署申請外觀設計專利，並生產出50頂到旺角街頭擺賣。事件上報後，有人支持有人反對，有人可憐她的身世，欣賞她的奮鬥精神，看好她長大必定有所成就，亦有人指她「侵權」對她惡言辱罵，甚至質疑她的經濟狀況等等。相隔13年，金Ling的確成為了部分網民預測的「醒目女」，她在香港大學修讀韓國研究時已開始拍YouTube，目前更坐擁26.1萬粉絲，且代購生意搞得有聲有色。

成績不錯！（影片截圖）

金Ling已成為知名YouTuber！（梁碧玲攝）

被迫早熟不抱怨：每個人嘅Timing唔一樣

回想起自己不一樣的童年經歷，金Ling依然心懷感激：「由15歲開始，每個暑假我已經係做緊暑期工。其實而家啲年青人好早已經做明星，早熟都係一件好事，希望可以早啲捱完退休，我覺得每個人嘅Timing唔一樣，都係我自己想做嘅嘢同埋早啲學習到呢個社會嘅世界係點樣，迫自己早啲成熟， 早啲領悟呢啲嘢都係好事。」談到當年何來「勇氣」去做生意，她笑言：「反而就係因為年紀細細先唔需要『勇氣』，一來冇嘢可以失去，同埋唔做過就唔會知結果係點，嗰時心態真係好單純，要試吓先知得唔得，唔試過唔甘心，先會踏出嗰一步。（而家算唔算成功？）經濟上仲努力緊，（月入6位數？）數吓先，我覺得呢個喺高峰時期嘅收入，因為YouTuber好唔穩定，如果咁啱所有廣告集中喺嗰月呢就可能會係6位數，5至6個廣告，但啲價係好浮動。」

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不恐懼一夜間變過街老鼠：我已經經歷過！

近年不少知名YouTuber一夜成為過街老鼠，問道金Ling對此會否恐懼時，她直言：「我相信吸引力法則，我覺得自己越係驚，諗住嗰樣嘢就真係會發生，我會諗多啲正面啲嘅嘢。而且我覺得自己已經經歷過（賣帽嘅時候？）係呀，因為有一年唔知得罪咗邊個YouTuber，真係有人寄咗啲恐嚇信去我屋企附近啲鄰居，應該係我拍YouTube嘅第三年，佢哋好明顯係唔識我，喺網上CAP啲圖之後話我勾引魔術師，真係寄晒啲傳單去我屋企附近，除咗我之外，附近鄰居都收到，啲人話返俾我知，好恐怖，因為佢哋會講我住邊度，邊個室。當時都唔知點樣去澄清，嗰啲事情只有謠言止於智者，冇其他辦法，我記得嗰段時間真係好多追撃，所以我覺得我已經經歷咗一次。」

金Ling曾因一句留言疑得罪Mao而慘收恐嚇信！（截圖）

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不抗拒入行做藝人：我都想學戲

金Ling曾為三間電視台拍攝節目，她亦透露不排除成為藝人：「其實我唔抗拒，因為呢個節目Pick up返以前拍電視節目嘅感覺，學到好多嘢同好好玩，同平時拍YouTube嘅感覺好唔同，所以我都唔會抗拒其他機會。（選港姐同讀藝訓班？）讀藝員訓練班都會，但港姐就唔會喇，唔得唔得唔得，太老喇！我都想學戲，想呢段時間充實自己，等機會嚟嘅時候就可以好好運用。（對拍劇同拍戲都有興趣？）會想試，我有啲朋友拍YouTube都會去學戲，我覺得肯踏出一步就自然會接觸到多啲機會。」