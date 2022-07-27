前SM創意總監閔熙珍創意無限　年薪300萬推新女團NewJeans受關注

韓國五人新人女團NewJeans近日未出道就先轟動，除了因打正BTS防彈少年團師妹的旗號，亦因為打造出這個新女團的幕後功臣是年薪超過五億韓元（約300萬港元）的前SM娛樂創意總監閔熙珍。現年她43歲的閔熙珍是KPOP界的傳奇人物，憑獨特又前衛有個性的風格，以強烈的色彩設計過SM旗下藝人如少女時代、SHINee、f(x)、EXO和Red Velvet的服裝造型和專輯封面，為團體奪得史無前例的成功。如今她一手打造出的新女團，憑住別樹一格風格成功從芸芸女團之中脫穎而出受到大眾讚賞，令NewJeans未出道已經贏一半。



NewJeans未出道已經贏一半。

閔熙珍畢業自首爾女子大學視覺設計系，她在23歲時於2002年加入SM娛樂，初時只是一名平凡的小職員，直到向社長李秀滿提出少女時代的形象方向之後獲得對方賞識，成為視覺總監。她的藝術風格並非主流，而是以充滿強烈色彩實驗性的概念，2009年之後SM歌手們的專輯概念、藝術設計、服裝造型、影片設計等大多數都是出自她手，其中她憑憑住主導SHINee和f(x)的造型和專輯設計之後大受外界歡迎，當中最具代表性的作品不得不提2013年她為f(x)設計的復古風casette帶實體《Pink Tape》專輯，知名度大增成為行內數一數二的藝術工作者。

閔熙珍（左）於SM娛樂工作16年，與不少旗下藝人關係友好，相中為f(x)成員Krystal。（Instagram：@vousmevoyez）

閔熙珍於2013年為f(x)設計的復古風casette帶實體《Pink Tape》專輯獲得破格性的好評。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

閔熙珍有份參與的工作範疇極廣，由服裝造型指導（少女時代的《Gee》白Tee牛仔褲、《Genie》制服造型和EXO《Growl》的校服造型等），到2014年開始主導影像組，參與過f(x)《Red Light》、Red Velvet《Happiness》、Red Velvet《Ice Cream Cake》、SHINee《View》、f(x)《4 Walls》等MV拍攝，成果都令人眼前為之一亮。隨後她獲晉升做藝術指導，並於2017年成為SM娛樂的理事之一，然而她於2018年辭職，離開這間工作了16年的公司。

閔熙珍於SM娛樂的工作範疇極廣，由服裝造型指導到MV影像指導。（《Red Light》MV截圖）

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她曾經在劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中談及，自己成為SM娛樂的理事之後變得身心疲累：「做了太多工作，多的時候一個月拍四五個MV。 我們組員之間還開過這種玩笑，要是參加生存遊戲肯定能拿第一，因為一直要在很短時間內完成。 二三十歲都獻給工作了，都沒好好休過假，對工作產生了倦怠心理。」她形容當時狀態很差，因此決意離開公司重新出發：「我常在想我為什麼要活得這麼痛苦，當然也有開心的時候，但是在那個時候又會想起負面的事，最後我還是決定離開公司。」

閔熙珍曾經講過，成為SM娛樂的理事之後變得身心疲累。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

閔熙珍於2019年轉投HYBE娛樂，不但負責設計新的大樓，更開設新廠牌ADOR負責新女團的規劃，如今她親自打造的NewJeans雖然仍未正式出道就已經吸引外界的注目，究竟能否像f(x)、Red Velvet等一樣成功令外界拭目以待。

閔熙珍於2019年轉投HYBE娛樂，第一個工作就是負責設計新的大樓。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

NewJeans未出道已備受期待。（《Hype Boy》MV影片截圖）

閔熙珍為NewJeans的MV增添創新的元素。（《Hype Boy》MV影片截圖）

NewJeans的專輯設計都好有新意。（網上圖片）

BTS防彈少年團師妹NewJeans強勢出道 平均年齡只有16歲