MIRROR演唱會｜康文署要求主辦方檢視情況　ViuTV實施四大改動

第三場12子唱《IGNITED》時，改為平地跳唱。

MIRROR紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》自開騷後問題多多，尤其是舞台安全問題更係引起不少爭議。而今早（28日） ViuTV特意發稿提到「大會於昨晚第三場已實施幾項舞台上改動，令表演者於表演時更加安全，能全心全意投入表演。」當中包括Jer 獻唱歌曲《黑夜不再來》時，吊台四邊加了欄杆、MIRROR獻唱歌曲《12》，取消了外圍catwalk、Frankie改於平台進行個人演講以及所有吊橋環節全取消。

吊橋已加上欄杆。

發稿中，未有提到Anson Lo亦取消了《King Kong》後的神之跳（向後瞓身落台），改為使用升降台。以為咁就安全?由現場觀眾所拍影片所見，舞台下降時突然chok了一下，教主整個身體往身傾倒了一下，幸好他馬上站穩，未有發生意外。而昨晚 （27日），花姐在完騷後發文表示：「今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力」，照片所見，花姐坐到控制台位置，似乎是要嚴守舞台上所有人嘅安全。

Anson Lo 演唱《King Kong》原地升降。

另外，有傳媒就MIRROR演唱會舞台安全問題向康文署查詢 ,康文署表示指演唱會主辦機構已按有關規定就舞台裝置提交註冊工程師的檢驗報告，對於過去數天的舞台事故，署方已要求主辦機構檢視情況及提供改善措施，以確保舞台及表演者安全。