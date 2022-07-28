I SWIM︱Jeffrey獻螢幕初吻食定薄荷糖　Angela坦言好緊張

魏浚笙（Jeffrey）和袁澧林（Angela）今日（28/7）以情侶檔出席Ralph Lauren海運大廈Polo Shirt Book 報亭開幕活動，吸引數十名粉絲到場支持。兩位接受《香港01》訪問時表示今次是第二次以CP形式現身活動，並歡迎所有客戶找他們合作，Jeffrey說：「廣告咩類型都得，劇就好似Angela咁講想反差大啲，佢做野蠻家姐，我就係好乖巧嘅細佬，野蠻家姐係咁鬧個細佬。（Angela：會真實啲）。」



兩位再碰頭便勾起拍攝《I SWIM》時的回憶。（葉志明攝）

兩位再碰頭便勾起拍攝《I SWIM》時的回憶，談到他們在劇中的接吻鏡頭，Jeffrey更獻出螢幕初吻，Angela坦言緊張：「因為劇情係我錫佢，如果佢錫我就唔緊張。」Jeffrey指拍攝前有吃薄荷糖：「拍劇長期唔夠瞓，個胃唔係太好，食薄荷糖解決下個問題，大家舒服啲。」

《I SWIM》播出後觀眾反應兩極，大結局更被批劇情大暴走，Jeffrey和Angela力撐導演和團隊敬業以及一同共患難，Angela指：「我哋反覆落水做某啲動作之後會上水，但導演同camera man長期都喺水底，感覺成個team係共患難，一種好深刻嘅經歷，今次合作係開心。」面對種種負評，Jeffrey說作為演員都是要做好演員本分：「演好個角色，盡力做到開心就可以。」

+ 9

MIRROR的紅館演唱會進行得如火如荼，Angela將在今晚入場，而Jeffrey則會遲幾天才到場支持，他表示非常期待：「今次係紅館，我好似入過唔超過兩、三次。（支持邊位成員？）好多，因為好多都合作過，諗緊係咪要帶8、9塊燈牌入去，但有少少吃力，可能要運用單田，希望大家聽到我把聲，演唱會好嘈，我就要更響。」近日，MIRROR的演唱會舞台安全性成疑，問到會否擔心12子，Angela說近兩場有調整應該會愈來愈安全，而Jeffrey亦希望台前幕後都要安全為上：「安全真係最緊要。」