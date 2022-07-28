回歸｜陳煒抑壓式極速落淚晒超班演技　郭晉安掌摑戲搞錯出掌時間

無綫賀香港回歸25周年推出的15集劇集《回歸》由郭晉安、陳煒、周嘉洛以及吳偉豪等主演，還有汪明荃及石修特別演出。該劇已進入結局周，最精彩情節集中在麗娟（陳煒飾）及馬志圖（徐榮飾）的鬥智角力戰！雖然麗娟表面投靠鄭智和（石修飾），更向家謙（吳偉豪飾）及家健（周嘉洛飾）開發的「元宇宙粵德居」提出停名警告信，但網民均認為她只是「無間道」博取鄭主席信任，並期待煒哥之後與石修+徐榮高手過招。不過以衝動馳名的耀祖（郭晉安飾）及家健卻深信麗娟忠變奸。開庭當日，馬志圖蓄意向耀祖透露停名警告信事宜，火遮眼的耀祖即怒摑麗娟，遭網民鬧爆「做乜咁衝動」，及笑言激死代表律師陳庭欣。

耀祖中晒計兼怒摑麗娟。

鏡頭前耀祖摑麗娟摑得入肉，但原來視帝安仔拍攝相關場口時相當緊張。劇組今日釋出花絮片，對於要掌摑煒哥，安仔顯得不知所措，一再搞錯出掌時間，令原本嚴肅Mode的煒哥忍不住笑；而煒哥厲害之處，是上一秒被摑完，下一秒即能展現燦爛招牌笑容，抽離能力驚人！安仔事後坦言開拍前十分徬徨：「我拍戲冇打過女人，所以拍之前我猛問導演可唔可以借位，我好驚就唔到力，但煒哥就猛話冇事。」

煒哥另一場展現極速情緒神功的場口是闖入廁所爆喊戲份，除了瞬間谷淚令網民嘖嘖稱奇，其符合劇情的壓抑式落淚喊法，亦獲網民大讚好戲，劇組補充指煒哥相關場口更是一Take搞掂。對於喊戲獲讚，煒哥謙稱是劇本功勞：「好感激有個咁有層次嘅劇本，因為前面嘅鋪排令我已經覺得好委屈，好快進入到個狀態。」她又透露與安仔飾演老夫老妻甚有默契，大讚安仔人生經驗豐富令其演戲更有層次：「雖然我同佢係第一次合作，但一埋位對戲已好感覺到大家交出嚟嘅嘢。」

昨晚另一亮點是巧瑤（陳嘉慧Erica飾）的二五身份之謎。隨著巧瑤在劇中不時流露閃縮眼神，其二五仔身份呼之欲出，網民除了對其變節原因摸不著頭腦，留言表示更期待之後劇情發展外，又留言競猜其背後Big Boss到底是鄭主席、麗娟還是馬志圖；不過觀乎昨晚播出的劇情預告，Big Boss身份似乎同樣呼之欲出。而由劇集首播已遭網民鬧爆的馬志圖，隨著陰毒愈爆愈多，網民對其厭惡指數亦直線上升，有網民留言：「我想爬入電視機入面打佢，你哋唔好阻止我！」對於角色遭鬧爆，徐榮受訪時與煒哥一樣歸功劇本及對手，更笑言家人早已習慣其演反派：「啲小朋友都知道係演得好先至會乞人憎。」