痞子殿下｜玩轉時空致敬60位綠葉演員　陳瀅放低靚女包袱蹧蹋靚樣

無綫新劇《痞子殿下》將於下周一（8月1日）開播，演員陣容包括周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張頴康、陳嘉佳（小寶）、吳岱融、曹永廉、麥美恩以及韋家雄等。該劇是以架空時代為背景的古裝武俠劇，故事講述百勝國失寵四皇子紀威（周嘉洛飾），奉命迎娶歌蓮神國公主納克溫柔（陳瀅飾），途中遇襲雙雙墮湖失憶，兩人流落到龍蛇混雜的「首振鎮」，幸得奕風鏢局收留，因而與鏢師裘千刀（朱敏瀚飾）、霍小妹（王灝兒JW飾）、范壯龍（張頴康飾）結為好友，期間笑料百出。

海報集齊咁多位演員，氣氛勁熱鬧！

《痞子》劇情玩味十足，加插了不少現代化及無綫元素，包括卡拉OK、的士、商品說明條例、英文歌、「網上」投票、防疫＋隔離、還加插了向粵語長片、經典電影及大型綜藝節目致敬部分，包括港姐經典音樂、《如來神掌》經典情節、以及以往粵語片特有將劇情唱出來的「歌舞」場口等。劇中對白亦不像傳統古裝劇般文謅謅，而是相當口語化，力求跳出傳統古裝劇框框。

劇集玩味十足。

劇中四位主角周嘉洛、陳瀅、JW及朱敏瀚更是首次參演古裝劇。首度擔正男一的周嘉洛，除了大晒喜劇細胞，還要處理不少感性戲份，監製Andy大讚嘉洛的感情戲有感染力；陳瀅則飾演武功高強的女漢子，更會放低靚女包袱摧毁靚樣瘋狂流口水，甚有突破。另外，由60名三代綠葉演員組成的村民角色亦是劇集一大亮點，也是為了向被視為TVB寶藏的綠葉演員致敬，Andy刻意為60個角色設計人物性格及造型，且盡量安排他們在每集中穿插，讓這群綠葉演員得到更多更好的發揮。