楊穎孖虛擬人拍廣告網民熱捧　「Angela 3.0」擬進駐元宇宙推NFT

3D虛擬人物大行其道，向來走向潮流尖端的楊穎（Angelababy），去年創作了虛擬人「Angela 3.0」，其人氣高企，先後現身時裝騷、登上雜誌《K!ND》封面、更曾經被選中作學校教材，不少網民也大讚虛擬人人氣高企，惹來熱話。

Angelababy與「Angela 3.0」一同登上雜誌封面。（微博/@Angela3-0）

最近，Angelababy更「帶挈」了這位虛擬夥伴，首次以拍擋姿態拍攝Viktor&Rolf全新香水廣告，現實與虛擬交融，Angelababy在微博分享了今次跟「Angela 3.0」拍攝廣告的喜悅：「做了一個關於異次元的夢，夢裏我置身於Viktor&Rolf香氣幻化而成的奇幻宇宙。現實和虛擬在這裏交融，鮮花和炸彈在這裏碰撞。體驗浪漫和激情雙重意境，打破次元的桎梏，在無限的時間空間裏自由穿梭。萬花成海，激情燃爆，你想成為的任何模樣，在這裏都可以實現。快跟隨我一起進入綺幻夢境吧！」

Angelababy與「Angela 3.0」一同接拍廣告。

「Angela 3.0」是仿照Angelababy的外形打造而成，這名來自未來的機械人，具備穿越時空的能力，雖然她並非真實世界的人，但她的人氣卻相當高，不僅擁有個人社交平台，最近在Angelababy的代言廣告中現身，吸引數萬網民留言支持，「二次元也好美」、「期待與Angelababy一起開啟跨時空香氛旅程」、「同框超級好看」、「太絕啦」、「你和baby都好好看」、「絕配呢」、「會否製作NFT？很期待呢！」等等，相信若然推出NFT，定必引起一輪搶購潮呢！

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同時，品牌也公布了Baby今天（28日）將會現身直播，未知到時會否介紹「Angela 3.0」給大家認識？粉絲們拭目以待吧！