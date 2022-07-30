疑似何家勁囡囡樣貌曝光　曾被網民催婚突然自爆有個女

現年62歲的何家勁當年以劇集《包青天》中的展昭一角紅遍全亞洲，但近年他已經淡出娛樂圈，轉戰內地發展，還投資開設「勁家莊」，專心打理健康食品生意。有傳何家勁身家早已過億，但他的感情生活就一直成謎，繼去年突然自爆囡囡已經好大個之後，日前何家勁又在微博疑似曝光囡囡的樣貌，掀起網民熱議！



何家勁在微博Post出一張同兩個細路女的合照。（微博@何家勁kennyho）

網民對於兩個細路女的身份都十分好奇。（微博截圖）

何家勁在微博Post出一張合照，並寫道：「以為可以冰涼一夏，結果像泡溫泉一樣！」相中所見，何家勁當日帶了兩個細路女去游水，而他雙手分別抱着一個細路女，臂力驚人，更大曬健碩身形！不過網民對於兩個細路女的身份都十分好奇，更指穿紫色泳衣的細路女與何家勁十分似樣，紛紛猜測兩人是父女關係，但對於網民的疑問，何家勁未有正面回應，只回覆了一個拍掌的表情，還說「男人的肩膀最可靠。」

紛紛猜測兩人是父女關係。（微博截圖）

何家勁曾與李婉華拍拖三年，但最後因聚少離多而分手收場。（影片截圖）

外形出眾的何家勁過往曾與李婉華、高金素梅拍拖，但可惜都是分手收場。雖然何家勁已經淡出幕前，但他仍不時在社交平台分享近況，不過就從未公開過結婚的消息，外界一直認為他至今都是單身，直至去年11月，有網民留言催婚：「何！為什麼還不成家！」，而何家勁就答道：「女兒都比你大了」，惹來不少粉絲猜測他隱婚生女。

有網民留言問何家勁點解唔結婚，但他竟然答道：「女兒都比你大了」，即時掀起網民熱議！（網上截圖）