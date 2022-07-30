姚焯菲被爆戀情疑似親密照流出　曾因難抵負評而落淚：有唔開心過

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）日前到電台宣傳新歌《#BFF》，歌曲講述一對好朋友的深厚友情，Chantel直言非常重視友誼，更將「小菲象」視為自己的朋友。自從參加《聲夢傳奇》後，Chantel要同時兼顧學業同工作，她亦坦言曾經壓力大到喊，更曾因難抵負評而落淚。



姚焯菲（Chantel）早前推出新歌《#BFF》。（IG@chantelyiu）

Chantel小小年紀就要面對鏡頭，面對比賽的壓力，絕對不容易，早前更被揭戀上「攣毛男」，又有疑似親密照流出，令她成為傳媒關注焦點，更引來網民熱議，不過她就表示現時已經可以堅強面對：「我覺得自己係比較堅強咗，同埋之前可能比較唔係太理身邊嘅評論啦，即係講緊係壞嘅評論，亦都唔會去睇，但係我以為自己係ok嘅，你睇到呢啲你唔會驚，所以就完全唔理佢。但係而家我睇返呢啲評論，我係雖然會有介意，但係我自己發現堅強咗好多，唔會為咗呢啲嘢咁唔開心。」

Chantel話自己堅強咗。（YouTube影片截圖）

Chantel更自爆曾因難抵負評而落淚：「有唔開心過，不過都係好快唔記得。（咁有冇喊過呀？）有嘅，不過都係瞓醒，跟住就完全唔記得咗發生過咩事，而家堅強咗，係都令到我自己有一個明確啲嘅目標，同埋畀自己知道其實就算有幾多難關都好，我都唔可以放棄囉。」