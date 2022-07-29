MIRROR演唱會｜製作公司協興隆、菱藝被起底　ITP稱只提供器材

第四場MIRROR演唱會發生嚴重意外。（鄺鈺瑩攝）

「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會，7月28日晚舉行第4場時發生嚴重意外，表演時突然跌下4米乘4米巨型屏幕，重擊2名舞蹈員震驚各界。根據謝幕時鳴謝名單，今次舞台機械、舞台工程和視像器材提供分別外判予「協興隆舞台工程」、「菱藝廣告製作」，以及「In Technical Productions」（ITP）三間公司。

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根據謝幕時鳴謝名單，今次舞台機械、舞台工程和視像器材提供分別外判予「協興隆舞台工程」、「菱藝廣告製作」，以及「In Technical Productions」（ITP）三間公司。（網上圖片）

2003年創立的菱藝，曾參與製作多個活動的舞台擺設，亦曾經為林海峰的Talk Show作舞台設計。於意外後火速發聲明，指「今次只負責以下舞台舞美工程部分：1)Band Pool角位搭建 、2)道具製作、3)鋪設台面飾面板及鏡面物料，本公司並無參與任何機械工程及/或導致意外相關工程的任何製作、舞台運作。現正式特此澄清，本公司與今晚紅館不幸意外無關。」

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菱藝曾參與製作多個活動的舞台擺設，亦曾經為林海峰的Talk Show作舞台設計。於意外後火速發聲明指「並無參與任何機械工程及/或導致意外相關工程的任何製作、舞台運作。」（菱藝FACEBOOK）

另一工程負責公司「協興隆」，曾包辦梅艷芳演唱會和何韻詩演唱會的機械工程部份，及後網民發現「協興隆」原來是上巿公司「中建富通」旗下的子公司，即麥浚龍父親麥紹棠擔任董事會主席的公司。2016年，「協興隆」承包黎明在中環海濱舉行的戶外演唱會，後因蓋建舞台的中國製帳篷布料不符合消防條例，不獲食環署發牌，最終演唱會在臨開始前兩小時取消。

至於負責演唱會視像器材的「In Technical Productions」（ITP），是「香港本地的視像顯示解決方案供應商」，專門為香港、澳門及內地舉行的流行音樂演唱會、企業活動及各展覽會提供視像器材支援，過往亦曾參與香港、台灣、南韓及內地知名藝人的大型流行音樂會，世界巡迴演唱會及音樂頒獎典禮。《香港01》記者今早（29日）到ITP拍門，有員工稱公司只提供器材，無其他資料可提供，至於是否負責安裝，員工則稱演唱會涉多部份：「啲嘢都分得好細，我都唔知可以點答你。」