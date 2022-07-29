MIRROR演唱會｜阿Mo父母趕返港遇隔離　楊潤雄：平衡家屬及防疫

MIRROR演唱會事故不斷 (鄺鈺瑩攝)

「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會，7月28日晚舉行第4場時發生嚴重意外，表演時突然跌下4米乘4米巨型屏幕，重擊2名舞蹈員震驚各界，兩名舞蹈員分別為張梓峯，及COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo），阿Mo父母正準備在加拿大趕返香港，文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應隔離問題。

MIRROR演唱會｜MakerVille再發聲明：若發現涉不當行為會立刻報警

其中一名傷者是COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）（IG：@MOMO.LKY）

29日中午文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光，在紅磡香港體育館大堂會見傳媒。對阿Mo父母正準備在加拿大趕返香港，但因疫情關係，返港人士需入住隔離酒店7日，外界關注並希望當局體恤，讓家屬抵港後能即時到醫院。楊潤雄回應指，已知悉有傷者家人需由外地返港，稱醫務衛生局與傷者家屬聯絡，將盡量平衡家屬及防疫需要。

MIRROR演唱會｜製作公司協興隆、菱藝被起底 ITP稱只提供器材

今日（29日）中午12時，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光，在紅磡香港體育館大堂會見傳媒。（羅敏妍攝）

另楊潤雄指發生事故的大屏幕有兩條鋼索，其中有一條鋼索斷裂，導致大屏幕墜下壓傷舞蹈員，目前需要時間調查事故起因。已成立由康文署助理署長統籌的小組，將聯同其他政府部門，包括勞工處、機電工程署，以及相關專業人士等，調查事故原因並檢視安全措施的改善空間，確保舞台表演安全進行。

MIRROR演唱會｜鏡仔歌唱老師抱不平：擔心台面機關不單是安排不當