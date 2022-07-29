MIRROR演唱會｜MakerVille公開總承辦商　藝能工程 ：了解中

MIRROR紅館演唱會在7月28日晚舉行第4場時發生嚴重意外，表演時突然跌下4米乘4米巨型屏幕，重擊2名舞蹈員，要立即急救送院。兩名舞蹈員分別為張梓峯，及COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）。

MIRROR演唱會｜MakerVille再發聲明：若發現涉不當行為會立刻報警

MIRROR演唱會事故不斷 (鄺鈺瑩攝)

主辦方MakerVille今早（29/7）聲明表明會徹底調查，如發現當中有可疑之處或涉及不當行為，會立刻報警處理。聲明中寫道：「公司內部和演唱會製作總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等等。」而《香港01》記者就致總承辦商電藝能工程，藝能工程的職員就表示：「我哋冇回應」，被問到當時環節的負責人時，他們就回應：「我哋了解中，真係冇回應。」

MIRROR演唱會｜製作公司協興隆、菱藝被起底 ITP稱只提供器材

根據謝幕時鳴謝名單，今次舞台機械、舞台工程和視像器材提供分別外判予「協興隆舞台工程」、「菱藝廣告製作」，以及「In Technical Productions」（ITP），三間公司先後被起底。