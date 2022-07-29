MIRROR演唱會｜林作罕有唔抽水提供專業意見　「為啊Mo討回公道」

人氣男團MIRROR的紅館演唱會連日來發生大小意外，昨晚（28日）第4場演出期間，大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，為COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）男友李啟言（阿Mo）。消息指阿Mo頭部及頸部重創，腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓，並於今早11時半開始接受約7至8小時的大手術，至今晚方結束。而林作亦有為此事件發表言論。

MIRROR演唱會｜阿Mo第四節頸椎骨折癱瘓 今早開始8小時大手術

消息指阿Mo腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓。（IG圖片）

林作今日（29/7）在Instagram上載帖文表示，現時網上有很多網民為阿Mo「集氣」，但是他認為這些行為根本沒有任何作用，而現時要做的事情是為阿Mo討回公道：「唯一有意義的是從傷者角度出發，馬上思考有什麼可以為他爭取。」林作分享要在兩個方向行動，首先是該次活動的責任保險及阿Mo本身的意外保險：「我希望有買，雖然作為舞蹈者可能比較難買，理賠上一定要攞到足。」

林作為阿Mo提供專業意見。（IG/@jolamchok）

其次更重要的事就是向所有涉事部門作出人身傷亡、工傷索償的訴訟：「這件事，需要賠償的，很有可能不止一方。一於吿到佢地破產都要討回公道。警方開展了刑事調查，是一回事。啊Mo餘生都要獲得足夠的金額去渡過，則是現階段最有意義去做到的。」有網民表示這次意外的賠償金額可達三百萬以上，不過林作就表示：「僅僅300萬，絕對不是我認為這次事件應該對你作出的補償。」

網民紛紛留言表示：「作，做得好」。（IG/@jolamchok）

最後林作就表示：「我不才，如果你有更可靠的專業人士朋友幫助你索償，一定要好好把握。」又言：「如果冇，而你身邊的朋友可能和你將要索償的方面有著千絲萬縷的關係，令你難以作出足夠對抗性的索賠申訴的話，搵我，我動用我的資源，同你爭取到底。一定不能姑息，不能妥協，要為自己爭取番一切。」而網民紛紛留言表示：「作，做得好」。

MIRROR演唱會｜傷者阿Mo造星表演多才多藝 拉小提琴兼唱歌跳舞