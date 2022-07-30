專訪︱STRAYZ闖樂壇自掏腰包不靠大水喉　CK：做音樂要唔怕蝕底

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》排名結果早在上年聖誕夜塵埃落定，包括三甲在內的八位參賽者亦組成了女團COLLAR，而其餘未入選的則頓變成「遺珠」。不過，節目完結不代表追夢旅途宣告結束，廿強參賽者之一的VAL（趙展彤）、CK（黃斯琪）、榛綦（Nat、何榛綦）、Ariel（曾家瑩）和瑋翹（林瑋翹）4月中便組成女團STRAYZ，而日前她們更公開出道作《Stray》，對世界宣告五女已經重新站起來向夢想進發。

STRAYZ五位成員（左起）VAL、榛綦、CK、瑋翹和Ariel日前接受《香港01》專訪。（葉志明攝）

由成軍到正式推出單曲，五女花了三個月的時間，瑋翹坦言是比原本計劃遲一個月：「開頭係好快手，係後尾發現到好多幕後、聯絡上嘅嘢原來好困難，所以導致Delay咗亦都打擊到我哋士氣，但到隻歌終於上架，我哋又變番好感動，我仲好記得當時我哋係開緊會，當見到首歌喺唔同平台上架，我哋係嗌咗出嚟。」

CK補充時便透露單是MV剪接、調色都花了兩個月時間：「呢首出道歌動用咗我哋身邊好多朋友，去支持我哋去做呢件事，都好多謝佢哋肯向我哋伸出援手，無論係落手幫、從旁指導嘅人都真係好多，我哋真係意識到好多人係好愛我哋。」她們參加《造星IV》時已經接觸幕後創作，問今時出歌是否考不起五女？瑋翹坦言今次難度比之前參加《造星IV》更大：「呢個作品係好好嘅一課，畀我哋知道幕後嘅嘢，雖然《造星IV》已有接觸到幕後工作，但真正做，難度更大。」

提到《Stray》的曲風，CK坦言想嘗試電子曲風、陷阱（Trap）音樂，覺得可以表達到STRAYZ的性格，所以便將這些元素放在新歌中，而她又透露錄歌前前後後只用了一個星期時間。（葉志明攝）

自組女團，使費龐大，CK坦言沒有刻意計算現時總共用了幾多錢：「其實我冇特登去計總共用咗幾多，我哋個做法係一要用錢就會夾份，我諗而家每個人都已經畀咗五位數出嚟！（比想像中用更多錢？）我覺得OK，因為各方面我哋都慳到盡，主要係Book場、宣傳比較用多錢。」STRAYZ多數成員已經投身社會，所以要拎錢出來也不算難事，瑋翹一直任職舞蹈老師，榛綦接廣告維持收入，CK、VAL靠做音樂創作搵食，但Ariel仍然是學生妹一名，真的負擔得起？Ariel說：「雖然係五位數，但係暫時都OK，而家都有返Part-time，沖多幾杯奶茶囉！」

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提到外界一度懷疑STRAYZ背後有水喉射住，五女即時齊聲說：「我哋都想呀！」而CK補充時便指她們沒有一個與任何一間公司簽約：「我哋短期內都唔會考慮簽公司，我哋都幾滿意、幾習慣呢個模式。雖然作品上、呈現上有改善嘅地方，但係咁樣都可以畀到大家睇到我哋有成長、進步嘅空間。」她更笑說：「如果真係有幕後大佬，嗰個只可能係我，因為我啲嘢高質！哈哈！咁當然其餘四位成員都畀咗好多好好嘅諗法畀團隊，所以先成就到件事。（有冇諗幾多收支平衡？）呢個階段仲未諗點樣獲得營利，作為一個想做音樂、想做藝術嘅人，一定要唔怕蝕底。（咁樣可以運作到幾耐？）可以玩好耐，因為冇人限制我哋，只有一日有人想聽我哋嘅作品，我哋都會繼續做，就算冇錢我哋音樂都可以照做，舞都可以照跳。」

提到五女在MV中以動物彩妝造型示人，CK說：「動物係好高尚嘅存在，佢哋係好純真，冇任何嘅雜念，呢一生就係為咗生存，而變成『貓樣』、『狗樣』就係是代表我哋接受咗真我。」（Instagram/@5trayz）

STRAYZ與COLLAR和Lolly Talk一樣由《造星IV》參賽者組成，又是同年出道，外界難免會有比較。對此，榛綦坦言要放下心中把尺：「其實唔需要比較，大家要一齊努力，一齊進步，因為大家都有唔同嘅特色，我哋最大嘅特色就原創性，大家有唔同個性先好睇，香港樂壇都需要唔同嘅新面孔，有唔同幼苗茁壯成長先至好睇。」又指STRAZY與兩團非常友好。至於談到她們將於31日到旺角麥花臣場館舉行的「花漾女生音樂祭」演出，CK便指除了《Stray》之外，她們會再次呈現參加《造星IV》時的原創項目，叫觀眾落足眼力欣賞。

Hair & Makeup：Cindy Lai, Sandy Cheng, Shelia Ko@hongkongmakeupartist

Wadrobe：PortsPure, iBLUES

Venue：Rollalar