MIRROR演唱會｜Tyson Yoshi爆姜濤近況　稱是悲劇 ：心情唔會好啦

MIRROR演唱會第4場（28/7）發生嚴重舞台意外，受傷舞者至今仍然在深切治療部。Tyson Yoshi（程浚彥）即將於8月在九展STAR HALL舉行4場演唱會《MY NEW WORLD ORDER》，今日（30/7）他出席動漫電玩節活動，接受《香港01》訪問時直言：「意外係絕對可以避免。」



Tyson Yoshi出席動漫電玩節活動。（林迅景攝）

Tyson Yoshi接受《香港01》訪問表示今晚開始為演唱會Full Rehearsal（綵排），他表示正時演唱會籌辦方會開會研究安全性問題，說：「會開會研究點樣安全啲，畀到信心觀眾。」知道MIRROR演唱會發生意外後，也影響到了他的表演，說：「本來我係好似準備上戰場咁嘅心情，但係呢兩日都係好冇乜動力。我自己覺得嗰個係一個幾極端案例，係一個悲劇。吊嘢上天表演，喺香港已經做咗4，50年，技術已經好成熟。」

他續說：「就好似一個人發生交通意外，唔可能全部人唔畀揸車。我覺得嗰個係極端案例，同埋人為係絕對可以避免。」

Tyson Yoshi表示活動完畢後就會準備演唱會Full Rehearsal。（林迅景攝）

他於演唱會的機關安排，他就指大會已經準備了一個plan B，如果安全性或是有關方面不批准演唱會的機關運作時，就會不用機關。Tyson Yoshi說：「做咗好多措施，就係主辦方或者場地話唔得，我就有一個plan B，唔會強求。冇機關我咪就咁行出嚟囉。」只得Tyson Yoshi和燈光？他回答：「係呀！」

MIRROR演唱會發生嚴重意外，有不少「鏡粉」關心姜濤現況。（資料圖片）

Tyson Yoshi與姜濤份屬朋友，意外發生後他亦有關心朋友，說：「都有關心吓佢，但係內容唔方便透露。」姜濤的心情怎樣？他回答：「唔會係好啦，目擊到呢啲事都唔會係好囉。」

傳媒訪問Tyson Yoshi。（林迅景攝）

Tyson Yoshi表示已為即將舉行的演唱會準備了後備計劃。（林迅景攝）

Tyson Yoshi演唱會直播平台MakeALive宣布暫停賣飛，他透露是合作方的決定，說：「合作方話最好延一延期，我都尊重佢哋決定。」不過他就沒有透露延期售賣直播飛的原因。