78歲麥嘉拍片支持徒弟高志森精神奕奕　曾險破產生活低調

現年78歲的麥嘉繼早前亮相第40屆香港電影金像獎頒獎禮，與黃百鳴一起為周國忠頒發專業精神獎之後，日前他又特別拍片支持徒弟高志森，事緣高志森將會在電影節展映過往執導的電影《聖誕快樂》，而麥嘉就是電影的主演兼監製，他在片中分享了拍攝時的難忘回憶及感受。身穿淺色恤衫、戴上黑框眼鏡的麥嘉精神奕奕，說話時中氣十足，標誌性的「光頭佬」形象依然搶鏡！



早前麥嘉亮相第40屆香港電影金像獎頒獎禮，與黃百鳴一起為周國忠頒發專業精神獎。（視覺中國）

拍片支持徒弟高志森。（影片截圖）

在大學主修電子工程的麥嘉，原本在電話公司任職工程師，但熱愛電影的他其後辭職，入讀紐約大學電影系，主修電影製作，1973年投身影壇，先後擔任過導演、編劇、演員、監製以及出品人，並參演多齣賣座電影，包括《追女仔》、《最佳拍檔》系列等等，憑出色演技獲得金像獎最佳男主角，除了幕前演出精彩之外，麥嘉更與黃百鳴、石天創立新藝城電影公司，但隨着新藝城結業，麥嘉亦淡出娛樂圈。

麥嘉憑出色演技與洪金寶一起獲得金像獎最佳男主角。（電影截圖）

麥嘉、黃百鳴、石天曾創辦新藝城電影公司。（視覺中國）

而麥嘉在淡出幕前後開始投資大熱的地產行業，可惜有傳他在地產和股票方面卻眼光不太好，將自己的大半身家都投資到樓市，險些破產，幸好在朋友的幫助和家人的陪伴下，麥嘉走出困境。近年麥嘉生活低調，鮮有露面，2016年他曾參演由洪金寶主演的《我的特工爺爺》，2019年他的兒子Rocky結婚，難得露面的他仍容光煥發，幾乎無變，依然好精神！

去年麥嘉與施南生、張艾嘉、泰迪羅賓、黃百鳴、曾志偉聚會，還特意為已故好友石天留了一個位。（IG圖片）