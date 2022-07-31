MIRROR演唱會｜疑有人借阿Mo名義網上籌募醫費　SoChing方急澄清

MIRROR首個演唱會於28日晚舉行第4場時發生嚴重事故，在演唱會途中有一塊掛於高處的大型屏幕突然墮下倒在台上，即時壓傷兩名舞蹈員李啟言（阿Mo）以及張梓峯（阿峯），兩人送院救治。受輕傷的阿峯已出院，受重傷的阿Mo因為傷及頸椎神經，需要在深切治療部留醫並進行兩次大手術，情況嚴重，昨日更轉為危殆，傷勢導致最壞的後果是癱瘓。正當全城都為阿Mo打氣加油希望他能大步檻過，卻有人疑借阿Mo及他女友So Ching的名義，在網上發起眾籌來籌募醫療費，恐利用網民的善心來行騙。

阿Mo李啟言是女子組合COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友。（IG「momo.lky」圖片）

而So Ching Fans Club昨日已在IG出Post急急澄清So Ching與阿Mo並未有任何籌募活動，聲明寫道：「TG各群組及FB已開始流傳不同『籌款』、『眾籌』或『集資』等活動。明白大家愛護So Ching及Mo，但現階段並不適合任何與金錢掛鈎活動。除官方認證或官方授權外，請勿參與任何形式『眾籌』活動。現階段仍然希望大家一同靜候佳音。畀空間佢哋休息，避免引起討論，製造麻煩。有最新消息幫到So Ching.Mo的話，FC必定會第一時間通知大家。」

So Ching fans club出post澄清。(ig截圖)