開心速遞｜出席蔥頭後援會聚會　62歲吳香倫扮學生妹零違和感追星

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》自播出以來除了劇中角色深受觀眾喜愛，題材方面亦緊貼時下熱爆話題，非常貼地，令此劇大受歡迎。早前播出的一集由Terry（李偉健）飾演「肉類分割員」，扮演荃灣街市的「肉類分割員」威威（劉宋威），播出後深受觀眾喜愛。

開心速遞｜Terry扮豬肉佬引死師奶 現實威威口罩已除無綫又慢咗?

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今晚（31日）播出的一集，主要人物是吳香倫（飾演：譚何容儀）、陳榮峻（飾演：譚道德）及丘梓謙（飾演：蔥頭）。劇情講到譚何容儀羨慕現今的學生說追是便去追星，像她有身份地位的人，不能隨便去追星。而譚何容儀被蔥頭俘虜了她的心，成為蔥頭的粉絲，為了多次接近蔥頭，譚何容儀更戴了口罩，穿上校服扮學生妹，出席蔥頭的後援會聚會。這一集其中一個焦點絕對是現年62歲的吳香倫穿上校服戴口罩後，並沒有違和感，真的像一名學生。

另外一點，蔥頭的角色一直被外界形容是參考姜濤，姜濤所屬的男團MIRROR，12位成員位位人氣極高，擁有大量女性粉絲，不少男士也自稱是前夫，身邊另一伴真正伴侶是MIRROR12子，亦有網友在Facebook開設前夫專頁，一起圍爐取暖。談回劇集《開心速遞》，譚道德知道老婆喜歡蔥頭後，愁眉苦面，其中一句說：「蔥頭先係佢丈夫，我係佢前夫咋」。這一句絕對是說了前夫們的心聲。