MIRROR演唱會︱Ben Sir不認同停止轉發事件︰尊重傷者要嚴肅跟進

MIRROR的紅館演唱會在7月28日的第四場發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）被突然墜下的大型屏幕重擊受重傷，至今仍於伊利沙伯醫院留醫。自意外發生後，不少藝人和網民呼籲大家勿再轉發相關片段，避免再次傷害心靈已受傷的人，及再令因事件而有PTSD（創傷後遺症）的人再受傷。不過「Ben Sir」歐陽偉豪就覺得叫「對於以上種種嘅淡化行為，我哋為咗尊重傷者要嚴肅跟進。」



Ben Sir認為「為咗尊重傷者要嚴肅跟進」舞蹈員阿Mo受傷一事。（資料圖片）

Ben Sir分別在IG和Facebook分享了自己的看法。（Facebook截圖@歐陽偉豪）

Ben Sir分別在IG和Facebook分享了自己的看法。（IG@ben_sir_dr_ben）

Ben Sir在社交平台寫道︰「世上有互聯網，你就叫人唔好share條片。中文有慘劇一詞，你就用事故，好似塞車事故咁。中文有追究責任，革職查辦，你就用嚴肅處理同跟進，好似pr 跟進event咁。中文有現在式你唔聚焦，你就帶風向帶到將來防止意外發生嘅境界，咁識得未雨綢繆就唔會有當日嘅意外。加句『為咗尊重傷者』 嚟合理化某啲立場，就好似加句 『為咗你好』一樣。對於以上種種嘅淡化行為，我哋為咗尊重傷者要嚴肅跟進，其實都係為咗你好。」

有網民並不認同他的觀點，直指他是「抽水王」，但亦有人認同他的看法，有網民就留言說︰「傳件事同傳條片，有分別嘅。」