樓價有得估｜祥嫂豪宅曝光如法式宮廷　周啟邦夫婦打造黃金屋

無綫節目《樓價有得估》由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）擔任主持。出名數口精的Do姐早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，坦言物業投資經驗不多，她說：「個個以為我好有經驗，其實只係叫做起碼有層樓自住，安安樂樂無後顧之憂，咁樣的確係舒服好多嘅。」Leonard、Jarvis則表示仍在為「無後顧之憂」努力，Jarvis提及節目中會透過影片參觀Do姐舊居，Leonard即接力笑謂：「最想知道隔咗咁多年，Do姐會唔會後悔當時放咗層樓，可能依家已經升到嘭嘭聲！」



《樓價有得估》由周奕瑋（左起）、鄭裕玲及鄭衍峰擔任主持。

出名數口精的Do姐早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，坦言物業投資經驗不多，她說：「個個以為我好有經驗，其實只係叫做起碼有層樓自住，安安樂樂無後顧之憂，咁樣的確係舒服好多嘅。」Leonard、Jarvis則表示仍在為「無後顧之憂」努力，Jarvis提及節目中會透過影片參觀Do姐舊居，Leonard即接力笑謂：「最想知道隔咗咁多年，Do姐會唔會後悔當時放咗層樓，可能依家已經升到嘭嘭聲！」

鄭裕玲、鄭衍峰、周奕瑋早前接受無綫娛樂新聞台訪問。

另TVB社交平台釋出「祥嫂」洪金梅及周啟邦夫婦的昔日家居片段為節目預熱，兩大名人豪宅奢華程度完美詮釋了何謂「貧窮限制想像」！祥嫂的豪宅走法式宮廷風，雅致不失高貴；牆上更掛滿了祥哥和祥嫂的結婚相，祥嫂笑言：「我有幾套替換，每兩、三個月就換一套，好鍾意自己着婚紗，因為寄望同等咗好耐！」周啟邦的豪宅則以金色為主調，除了不少家具如茶几是金色外，就連廁所的洗手盤及水龍頭都是金色，名副其實「黃金屋」。

點擊下圖重溫「祥嫂」洪金梅及周啟邦夫婦的昔日家居片段︰