評論｜究竟香港仲需唔需要《獎門人》？

《開心無敵獎門人》昨日在無綫（TVB）首播，繼續由曾志偉做主持，配上錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、吳嘉儀和程浩駿，事隔八年再開啟獎門人系列。模式一樣、遊戲一樣、主持也大致一樣，看著電視感覺好像回到十年前一樣，究竟現今香港還需要《獎門人》嗎？



《獎門人》又返嚟。

回顧獎門人系列，由1995年的《超級無敵獎門人》開始，當時正正是TVB的鼎盛時期，至今總共11輯，一開始的遊戲有寫大字、畫公仔、大電視、兵乓波、估歌仔等等，雖然遊戲多年來沒有太大變化，但香港人依然看得開心，因為遊戲其實不是重點，最重要是嘉賓們的反應。

嘉賓玩得放，其實先好睇。

「究竟香港仲需唔需要《獎門人》？」答案是需要的。即使TVB已沒有當年的強勢，現時也經常被狙擊，但一個搞笑的綜藝節目，能夠帶笑聲給香港人才是至關重要。誠然，以致敬為主，整個節目其實也沒有太多變化，最多是拍攝比較高清、道具比較精美，但看完依然笑得出，正正因為不是局限於遊戲。

上文提到，嘉賓對於節目是最重要的關鍵，遊戲來來去去都是這般玩法，嘉賓如何製造氣氛才是最重點。在第一集中其實嘉賓們仍然未算還得夠放，或者是搞氣氛功力未夠高。在「彈遮遮」的環節中，錢嘉樂在嘉賓未答問題前就已經將他們送到後方接受淋水懲罰，這種即興的惡搞其實正正就是這種節目需要的元素。

呢個遊戲，啲問題最好笑。

玩遊戲的搞笑節目在香港歷久不衰，TVB除了《獎門人》外還有很多類同節目，ViuTV的《膠戰》也取得成功，所以《獎門人》繼續拍下去沒有問題，即使不換遊戲也不是最重要，當然如果加點新遊戲會更好一點！但最重要是嘉賓，不一定要大明星，當然有就最好，沒有的話，也要讓嘉賓知道上到節目要放下身段，不要太多偶像包袱，玩得愈放，觀眾愈過癮。

嘉賓玩得放先好睇。