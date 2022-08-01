MIRROR演唱會︱Anson Lo獲網民列證據支持　力證於台上多次救隊友

MIRROR的紅館演唱會在7月28日的第四場發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）被突然墜下的大型屏幕重擊受重傷，至今仍於伊利沙伯醫院留醫。事故發生之後，正在台上演唱《Elevator》的Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）的反應一度成為網民的討論話題，有網民覺得Anson Lo在發生事故後仍然繼續演出，不顧受傷的舞蹈員，不過，後來亦有行內人士為他解釋，指「由於舞台燈光再加上Follow Spot射住，表演者既視野係會受影響，未必睇到發生咩事」，而且又指「基於The Show Must Go On既原則佢真係無做錯，同時顯得佢係一個專業既表演者。」

直至日前，有網民集合了Anson Lo在幾天的演唱會幫助隊友和照顧舞蹈員的片段，列出5個證據，直言他在「台上多次拯救隊友」、「由頭到尾AL先係安全大使又顧隊友又有顧Dancers」。



Jer在高空橋興奮地彈跳，Anson Lo立即捉實他。（資料圖片）

在首場時，MIRROR 12子在唱《IGNITED》，Anson Lo開頭跟Tiger（邱傲然）在互動，之後他見到Jer（柳應廷）在高空橋上興奮跳動，所以他即時越過Lokman（楊樂文），上前捉緊Jer，似乎感覺到高空橋不能承受太多衝擊。第二，另外一幕就是Jer在Anson Lo身旁走過時差點「差錯腳」跌倒，不過最後平衡到沒有事，但Anson Lo就好緊張想扶住對方，更一直回頭確認他安全。另外，在第一場時，唱完《神隊友》之後，Edan和Anson Lo站在升降台準備下降落台時，Anson Lo擔心Edan站得太邊，所以用手撞一撞Edan背脊，提他不要撞到。

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Anson Lo在跳唱《King Kong》後，背向舞台的窿位瞓身離場，看似有型，但其實十分危險。有觀眾影到台下有工作人員手執安全網。(左：網上圖片，右：資料圖片)

此外，有網民指出Anson Lo 唱完《King Kong》之後，本來是向後「瞓身」落台，雖然台下應該已做足安全措施，但不少神徒都覺得既驚險又高難度，所以在第三場時，亦刪去了這個危險動作，改為用升降台降落去。

第四個證據是在第四場時，在跳唱《King Kong》的時候，跳到歌曲最後一part舞，原本Anson Lo和舞蹈員們是在平台跳舞，但舞台機關有問題，以致Anson Lo和舞蹈員要在狹窄不平的台階上跳舞，而原本有一個舞步是Anson Lo由舞蹈員們抬起再借力踢腳的動作，當時所有舞蹈員都準備好要撐起他等他跳這個舞步，但為確保大家的安全，他放棄舞台效果將這個動作刪去，只用手做動作就算。第五個證據，則是Anson Lo跳完《King Kong》後，升降台久久未被降下，明顯失靈，安全起見，他在高高低低的階級落台，而且台邊的舞蹈員是躺了在地上做結尾，所以Anson Lo小心翼翼地慢慢行足20秒才走到綠閘一旁的小升降台自行離場。

第四場，因升降台失靈，Anson Lo要自行走到小舞台離場。(鄺鈺瑩攝）

第一場Anson Lo跳唱《King Kong》時，仍有跳出由舞蹈員們抬起他再借力踢腳的舞步。（資料圖片）

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還有早前已提及過，有關第二場時Frankie（陳瑞輝）發生的意外，他不小心差錯腳，跌落下了一層的舞台，幸好最後沒有大礙。而最近有片段在網上被流傳，原來Frankie跌下了一層舞台後，險再跌入一個不知有多深的舞台機關，幸好機關下有人把他托回來，Frankie才沒有跌下去。有網民根據衣服，猜測助Frankie翻身之力的兩位人士是Edan和Anson Lo。而且，有於第四場演唱會睇騷的粉絲稱目擊意外發生後，表示Anson Lo 離開舞台時神情呆滯疑似被嚇呆，證明Anson Lo 並非無動於衷。

MIRROR演唱會｜Frankie爭啲跌落台底 片段證兩鏡仔托住佢先冇事