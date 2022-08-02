兩台網絡點擊報告｜TVB總View數仍然大勝ViuTV？　見真章要等多陣

兩台網絡點擊報告是一個全新欄目，因為再沒有三台收視報告，但數字其實可以反映很多東西，也是一個推動進步的動力，所以即使沒有收視數字，也應該找另一個指標去衡量。



兩台網絡點擊報告是在TVB和ViuTV兩個電視台的YouTube和Facebook點擊數據，每星期日晚上2359截止，看看三個台的點擊數字如何反映事實。一個節目來說，無論是預告、精華或花絮等片段都會計算在內。我們先以YouTube過去七天的數據作統計，不過ViuTV有三天因為MIRROR演唱會意外後停止更新。

先睇ViuTV YouTube數據，今個星期共有五個節目，分別是《戀愛Staycation》、《拆你個夢》、《晚吹》系列、《CHILL CLUB》和《MM730》系列，最高一條片有約9.1K的View數，最低只有約9百View。

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再睇埋ViuTV Facebook數據

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從數據中得知，過去七日ViuTV五個節目在YouTube上得到的View數有約8.3萬，在Facebook則有約有80.7萬，加起來大約89萬。

再看看TVB的數據，都是抽取五個節目，分別是《回歸》、《白色強人II》、《愛回家之開心速遞》、《東張西望》和《痞子殿下》。

先睇TVB YouTube數據：

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再睇埋TVB Facebook數據

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從數據中得知，過去七日TVB五個節目在YouTube上得到的View數有約140.5萬，在Facebook則有約有105萬，加起來大約245.5萬。

不過，如果只講一個節目，ViuTV的Fb《戀愛staycation》平均每條5.9萬View是最好的收視，比起TVB《白色強人II》平均約有2.6萬View高出一倍，兩者同樣是在星期一至五晚上九點半播出。

TVB網上片都幾多人睇（資料圖片）

《白色強人II》共有15條片，平均約有2.6萬View，總共約有39萬View，而《戀愛staycation》總共七條片，平均每條5.9萬View，總共約有41萬View。兩者總View差不多，不過《白色強人II》的片數比《戀愛staycation》，當中精彩情度有參差，極有可能拉低平均數，《戀愛staycation》貴精不貴多的做法其實更好。

還有，因為MIRROR演唱會發生意外，ViuTV有三日沒有在網上發片，今次報告未算準確，相信要等ViuTV回復正常後再才能真正比較。