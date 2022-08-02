伊能靜出席詐騙近4億通緝犯生日會　急發聲明還原：捐款活動名義

伊能靜早前在美國洛杉磯，出席一名富豪Andy的奢華生日會，網上流傳不少伊能靜滿場飛與來賓言談甚歡的合照。未料到有網友發現，壽星Andy疑似是因詐騙近4億港元而正在被通緝的夏竹林。

伊能靜早前在美國洛杉磯，出席一名富豪Andy的奢華生日會，疑似是因詐騙近4億港元而正在被通緝的夏竹林。（微博圖片）

耗資逾700萬港元的生日宴會有大批賓客出席，網上流傳多張伊能靜滿場飛與來賓言談甚歡的合照，更有片段是她問富豪Andy想許什麼生日願望，男生回「要賺很多錢」，網友比對後，驚見這名男子與透過虛擬幣詐騙近4億港元的夏竹林長相神似，所以被通緝中。

伊能靜在富豪Andy的奢華生日會中滿場飛。（微博圖片）

伊能靜工作室在8月1日發出聲明，表示：「友人的女兒以“華人慈善捐款活動“的名義向伊能靜女士發出活動邀請。洛杉機時間7月30日下午伊能靜女士出席該活動。我方工作人員在溝通該活動流程時，得到明確資訊：該慈善活動全程有電視台及社交媒體直播，參與出席的有多位名人。此次活動伊能靜女士也並未收取任何酬金。抵達現場後，確實有捐款環節且全程有直播。在活動過程中主辦方介紹到當天也是捐款人生日，因此伊能靜女士受邀上台講話並互動。現場除與友人的女兒相識外，伊能靜女士與其他人員均不認識。現場採訪也已明確表示受邀而來並不認識捐款人。」

伊能靜工作室聲明。（伊能靜工作室微博圖片）