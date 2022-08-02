MIRROR演唱會｜代阿峯發聲呂校長大起底　曾獲沈殿霞金玉良言指點

一連12場的MIRROR紅館騷周四（28/7）第四場發生嚴重意外，Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）表演《Elevator》期間，放置在場館高處的大電視突然跌落舞台，導致兩名舞蹈員受傷送院。根據醫院管理局周五（29/7）發表聲明表示，李啟言（阿Mo）情況嚴重仍然留醫，而張梓峯（阿峯）已於下午在家人陪同下出院，不過今日（2/8）「貓貓校監」的呂詩慧校長就在Facebook發帖文表示，阿峯並非「輕傷出院」，並決定在今晚約九時分講述阿峯現時的情況，而阿峯的太太亦有表示同意由呂校長發放相關訊息。現時網民除了關注阿峯的傷勢，亦對呂校長的身份感到好奇。

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呂校長在FB發表帖文。（Facebook/@夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l）

人稱「貓貓校監」的呂詩慧（呂校長）在九龍聖德肋撒英文學校（St. Teresa’s School Kowloon）就讀幼稚園到小學，與田北辰、朱玲玲、唐英年等同為該校校友，在中學畢業後於大學主修公共行政管理，修讀學位課程時就主修教育，曾經擔任過「現代教育」的補習老師，並於在2015年離職。同年，她擔任念蘅幼稚園暨幼兒園 （Ludus Kindergarten & Nursery）校監一職，學校口碑相當好、備受好評，主打「零功課壓力」的教育方法，吸引不少名人子女入讀，包括陸永二女、許懷欣與外籍妻子的孖仔等等，不過學校最後在2020年因為租務問題無法繼續營運。幼稚園停運後，呂校長就轉為線上教育工作推廣「尖子教育」，發掘並發展學童天賦。

人稱「貓貓校監」的呂詩慧（呂校長）。（Facebook/@夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l）

其實呂校長在教育界發展前，從事過傳媒及公關工作，亦曾經在香港電台擔任兼職。她在Facebook上不時會分享當年與明星合作時的經歷，當中她更講述在20年前與「肥姐」沈殿霞共事情時候的經過：「當時我負責做一個廣告的美指工作。全組人除我之外，每個都比肥姐『剷到上天花板』」不過，呂校長便指事後肥姐向她說：「呢度最乖係你，真係用個心做嘢，個個似（恃）熟賣熟， Cat你要記住人生有高低起伏，平時一定要做足200分，因為低潮嘅時候你會比平時狀態差，得分會比較少，但係我哋啲咁嘅人點樣低分都好，都一定高過100分，我哋就用150分去贏人哋，我永遠都係高分嗰個。仲有，你睇吓我鬧人好似唔使本咁，因為錯就要即刻指正，咁樣先至可以保證出嚟嘅效果係優質嘅，千祈唔好指鹿為馬，得過且過，呃到人都呃唔到自己！」雖然呂校長表示不完全認同肥姐在行頭中的部份處事方式，但是這一番良言令她銘記於心。

呂校長曾獲肥姐金玉良言。（Facebook/@夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l）

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