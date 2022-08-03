白色強人II｜張曦雯關心好友朱韻韻　定期檢查：女仔就係多女仔病

TVB皇牌劇集《白色強人II》日前公布首播收視19.5點（觀衆人數約127萬），昨日（2日）一眾演員出席宣傳活動時再公布好消息，首集收視有21.1點，張曦雯（Kelly）在接受《香港01》訪問時亦表示一向對劇集收視有信心：「我覺得我哋團隊係一個好有Passion嘅製作（團隊），當然就係想更加多人睇，所以收視好都係一個好好嘅鼓勵嚟嘅。」



張曦雯（Kelly）對《白色強人II》收視有信心。（陳順禎攝）

Kelly與郭晉安延續上一集的感情線，最後更會大團圓結局：「我覺得由1大家好鍾意我同YT，就畀大家睇多啲大家鍾意嘅嘢，所以我諗我同YT嘅結局大家都會想睇。（應該係Happy ending？）係，我哋會一齊經歷一啲嘢，overall都係開心嘅。」

Kelly與郭晉安延續上一集的感情線，最後更會大團圓結局。（陳順禎攝）

Kelly都有關心好友朱韻韻（Angel）。（IG@angelchu）

Kelly好友朱韻韻（Angel）早前拍片自爆去年患上癌前子宮頸癌前期病變，更瞞住父母進行電圈切除手術，術後一度大出血而暈倒在家，Kelly亦表示有關心對方：「我知道嘅，所以我覺得一個人健康係好lucky嘅一件事，可能平時我哋冇病冇痛就會可能忽略咗，以為係理所當然，但其實唔係囉。佢（Angel）都ok嘅，好strong，我哋都會互相扶持，所以有啲咩難題我哋都會喺大家嘅身邊支持大家。（自己有冇定期檢查？）會呀，做呢行時間顛倒，所以健康好緊要囉，我定時都會check，尤其是女仔就係好多女仔病，可能其他男仔冇咁多病痛，所以女仔就更加要小心，年年都要睇婦科去檢查。」

Kelly呼籲大家關注健康。（陳順禎攝）