戀愛Staycation︱初約Vicky曬冧女神功　嘉宏：睇下邊個喺隔籬啦

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》今晚（2/8）一集有一系列女仔約男仔的戲碼。率先上演的是林嘉宏（嘉宏）和張嘉盈（Vicky）的首次約會，嘉宏起初以為Vicky會約他去做文青類的靜態活動，豈料對方竟然帶他落場玩室內小型賽車，而自稱「粉嶺車王」的嘉宏不但不斷撞欄，成績還不及Vicky，認真搞笑。之後，兩人又到大澳繼續約會，雖然因為天氣和時間關係看不到日落美景，但兩人的融洽氣氛沒有因此而受影響，到晚飯時，Vicky更問嘉宏會否因為睇到不靚景而感到失落，嘉宏就答謂：「我唔係為睇嘢而嚟，都係嗰句，睇下邊個喺隔籬啦。」認真識冧女！

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另外，同時獲鄭杞瑤（Kylie）和甄茵（Yan Yan）邀約的陳獻略（Henry）便揀選與Yan Yan約會，他先後陪完Yan Yan做Gym和玩鋼管舞後，竟然以「想聽下Kylie講咩」為由中途找Kylie約會，搞到Yan Yan非常費解、不快，因為Yan Yan曾經提出如果對方打算後來找Kylie，她可以跳過鋼管舞直接去做第三個活動。雖然Henry把口就話會陪Yan Yan去下一站，但預告又顯示他最後還是有找Kylie，真是峰迴路轉。

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