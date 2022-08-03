痞子殿下︱周嘉洛全裸演出挑戰「股」惑場面　黐牛皮膠紙防走光

周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚和張頴康劇集《痞子殿下》前晚（1/8）首播，節奏明快加上劇情搞笑，網友普遍受落，而昨晚播出第二集，飾演紀威的周嘉洛更有突破性演出！劇情講到范壯龍（張頴康飾）打算偷睇納克溫柔（陳瀅飾）沖涼，但正在洗白白的其實是紀威，紀威即時企起身鬧爆壯龍淫賊，豈料壯龍反過來威脅紀威說：「你知唔知每個男人心裏面都有座山架？係斷背山呀！」嘉洛於該場口犧牲色相全裸露股，短短一秒已令網友大為驚艷，留言：「係唔係真身呀？」

周嘉洛全裸演出。

監製陳耀全（Andy）透露嘉洛拍攝相關場口時原本有著肉色褲打底，但為了出來效果更好、Andy建議嘉洛全裸上陣，而嘉洛亦二話不說答OK，獲Andy大讚專業。問到為何如此爽快答應「剝褲」，嘉洛受訪時同樣爽快回應謂：「都係為咗效果，對我嚟講無傷大雅。」嘉洛補充指當時更臨急臨忙做安全措施：「監製同我一齊去㗎，主要用牛皮膠紙黐住敏感位置。」問到搣膠紙時會否好痛？嘉洛笑謂：「都唔會痛，因為一浸落水度啲膠紙就會甩，反而係起身時驚穿崩，好彩前面得張頴康一個，佢見到膠紙就甩都擰轉面，好似仲講咗句：『我唔想睇，唔好逼我！』」

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昨晚另一亮點是張頴康、朱敏瀚、陳瀅及JW聯手設局嚇周嘉洛意圖喚醒其失去的記憶；該場戲可說是嘉洛的Solo演出，一輪嘴式重組案情揭穿眾人詭計喜感及節奏感十足，據知嘉洛為了令該場戲變得更豐富立體，更與監製Andy齊齊研究對白、最終度多了半頁紙，相當認真；而該場戲中張頴康同樣表現亮眼，他先是扮晒嘢「生擒」陳瀅，後來又錯手拮傷嘉洛，無論表情或是舉動均別具喜劇細胞。張頴康受訪時透露該場戲其實拍得並不輕鬆：「嘉洛演得好辛苦、就係因為Solo位比較多；如果唔加啲嘢落去就好似冇咗交流咁，所以都盡量加啲嘢去配合。」張頴康又笑指在片場經常「焗蟹」：「不過一山還有一山高，原來JW比我更加忍唔到笑，拍到後期淨係望住佢已經想笑，我同佢瀨嘢係最多！」頴康坦言很享受拍攝《痞子》過程：「雖然話係古裝，但我哋會將啲時裝嘢加落去，今次有機會可以好認真咁去做一件錯嘅事（註：例如在古裝劇加入現代元素），真係好難得！」

周嘉洛Solo式重組案件，節奏感同喜感都把握得好好。