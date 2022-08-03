白色強人2︱陳豪獲讚明成北最好醫生　唐詩詠馬國明第四度演情侶

張曦雯飾演的阿Yan係一個熱血又專業嘅醫生，加上對男友同朋友都好好，難怪網民都勁鍾意呢個角色。

以六位醫生YT（郭晉安飾）、唐明、Vincent（陳豪飾）、蘇怡、葉晴、阿Yan（張曦雯飾）為主線的《白色強人II》，當中曾為舊情人的Vincent及阿Yan，暫為網民最喜歡的明成北「男女醫生」。性格及外型同樣瀟灑的Vincent，醫術高明兼為人清高，昨晚拒絕葉晴提出升職offer一幕更是熱血爆燈，陳豪每個微表情管理均恰到好處，獲網民大讚做得「非常好」：「真係好似醫生」、「感覺最好係陳豪」。

性格及外型同樣瀟灑的Vincent，醫術高明兼為人清高，昨晚拒絕葉晴提出升職offer一幕更是熱血爆燈，陳豪每個微表情管理均恰到好處，獲網民大讚做得「非常好」。

至於阿Yan雖然對Vincent「惡死睖瞪」，但網民都看出她的苦心是不想對方心存復合希望，大讚阿Yan人設完美：「好醫生、好朋友、好女友」。昨晚阿Yan在YT面前取笑Vincent但反遭YT戲弄一幕，張曦雯及安仔成功營造出情侶間打情罵俏氣氛，難怪「2Y CP」如此入屋。 另一對「蘇唐CP」亦愛得甜蜜，蘇怡更多番流露對唐明的了解及維護，難怪網民指「蘇唐CP」讓人看得舒服。其實詩詠與馬國明是第四度在劇集飾演一對，2011年在《紫禁驚雷》中更演過夫妻；而非「情侶線」的合作亦至少四次，難怪如此有默契。昨晚唐明出事後，蘇怡更千方百計還男友清白，貼心又勇敢。

唐詩詠與馬國明是第四度在劇集飾演一對，2011年在《紫禁驚雷》中更演過夫妻；而非「情侶線」的合作亦至少四次，難怪如此有默契。

另葉晴（胡定欣飾）身世之謎亦終於曝光，原來葉晴當年在英國曾替病重男友（翟威廉飾）違規進行手術，因而面臨聆訊。雖然翟威廉只「閃現」回憶片段，但其病重妝容與平時飾演奸角的他感覺截然不同，一句「再見了葉晴」煞是感人。該場定欣的演出亦值得一讚，簡單幾個表情已清楚交代了葉晴的痛心及無奈。對於難得演感人戲碼，翟威廉笑指過足戲癮，並坦言全靠對手定欣帶入戲：「作為佢嘅對手我都好動容，好感受到佢角色嘅沉重。」威廉又笑言由於該場戲整場都是「躺著做戲」，故此相對較輕鬆，十分搞笑。

葉晴（胡定欣飾）身世之謎亦終於曝光，原來葉晴當年在英國曾替病重男友（翟威廉飾）違規進行手術，因而面臨聆訊。