痞子殿下｜周嘉洛被指擺脫唔到金城安　網民批似古裝版開心速遞？

由周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康等主演的TVB新劇《痞子殿下》日前首播，劇集以古裝喜劇為題材，當中有不少搞笑情節，而對白更夾雜文言文及潮語，首度擔正男一的周嘉洛在昨晚（2日）播出的一集中不惜全裸上陣，相當大犧牲，不少網民都大讚他的演出充滿喜感，不過亦有人認為他的演繹方式與周星馳、張衛健等非常相似，有網民更直指：「完全copy蓋世豪俠。」



周嘉洛首度擔正男一。（YouTube影片截圖）

周嘉洛憑處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中「廢青安」金城安一角，以24歲之齡成為歷年最年輕的「最佳男配角」。（電視截圖）

現年26歲的周嘉洛近年備受力捧，2019年他憑處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中「廢青安」金城安一角，以24歲之齡成為歷年最年輕的「最佳男配角」，而今次他首度擔正做男主角，飾演阿四的他繼續發揮「廢青安」獨有的喜劇細胞，笑料百出，但有網民就認為他無論語氣、動作、表情，甚至是講對白的方式都似足金城安，其中有一句講到：「你咁思想敗壞，道德淪亡？」，令人聯想起《愛．回家之開心速遞》中譚道德（陳榮峻飾）的名句：「道德淪亡」，難怪不少觀眾都指《痞子殿下》十足十古裝版《愛．回家之開心速遞》。

不少網民都認為他無論語氣、動作、表情，甚至是講對白的方式都似足金城安。（YouTube影片截圖）

令人聯想起《愛．回家之開心速遞》中譚道德（陳榮峻飾）的名句。（影片截圖）

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而周嘉洛在劇中的演出亦被指甚有周星馳的影子，其中一場戲講到阿四（周嘉洛飾）、蠻儀（陳瀅飾）被奕風鏢局捉住審問，嚴刑逼供，其後大當家（吳岱融飾）出場，阿四雖然被綁起手，但仍跪地用膝頭靈活走動，向大當家求情，此幕與《審死官》中周星馳的演出非常相似。而在另一場講到眾人設局嚇阿四，希望可令他恢復記憶，但周嘉洛就即場揭穿計謀，「一輪嘴式」重組案情節奏感十足，與周星馳在武俠劇《蓋世豪俠》中的「無厘頭式」演繹及張衛健「急口令式」講對白十分相似。

周嘉洛在劇中的演出被指甚有周星馳的影子。（YouTube影片截圖）

與《審死官》中周星馳的演出非常相似。（影片截圖）

重組案情。（YouTube影片截圖）

與周星馳在武俠劇《蓋世豪俠》中的「無厘頭式」演繹十分相似。（YouTube影片截圖）

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其實周嘉洛為了新劇確實是博到盡，劇情講到壯龍（張頴康飾）誤以為阿四是蠻儀，突然衝入房內，結果發現是阿四，兩人爭執期間，周嘉洛突然企起身，露出整個背面，之後鏡頭「高炒」，而周嘉洛就只用雙手遮住重要部位，完全豁出去！雖然周嘉洛德演出被指充滿星爺影子，但亦有不少網民大讚：「輕輕鬆鬆幾搞笑」、「好搞笑好得意，做戲幾盞鬼」！

出浴戲。（YouTube影片截圖）