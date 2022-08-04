張茜憶述拍古裝劇辛酸　炎夏中暑超辛苦：天天出汗濕透了幾層戲服

現年48歲的張茜自從與張衛健結婚後逐步淡出幕前，專心照顧家庭，近年過着半退休生活的張茜，甚少公開露面，但她亦有不時在社交平台分享近況。早前張茜發文，感嘆天氣熱的同時，亦為戶外工作者發聲，更回想起當年拍古裝劇的辛酸：「兩天大雨後的天空這麼藍，當然，也依然很熱。我從未如此着急的盼着秋天的到來。也不知道這個冬天會不會特別冷？那些在戶外工作的人們是真辛苦。戶外工作者，我也曾是他們的一員。拍戲的人，哪有資格吹空調捂暖氣。」



張茜自從與張衛健結婚後逐步淡出幕前，專心照顧家庭。（微博@張衛健）

過往參演過不少古裝劇的張茜，曾出演小郡主沐劍屏、蝴蝶精彩依等經典角色，當年她與張衛健也是因為合作拍劇而定情，但其實拍古裝劇一點都不容易：「曾經有一個酷暑，和今年差不多熱，我在橫店拍一部天天打來打去的古裝。一會上屋頂，一會在山崖，吃不好睡不夠，天天出汗濕透了幾層戲服……從早到晚，再從晚到早晨。正好我媽去陪我十天，看到我三天兩頭中暑，心疼的哭了好幾次！」

當年張茜與張衛健也是因為合作拍劇而定情。（劇照）

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雖然張茜近年已經甚少拍劇，但她仍難忘當初的艱辛：「現在，我不用再受這些苦了。不是矯情，是真苦。但是每逢嚴酷的天氣，我會條件反射般，對戶外工作者感同身受。有時候我想，為什麼不能放假呢？」道出不少人的心聲！