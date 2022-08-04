陳健安《創作者的派對》MV爆肌　確診新冠痊癒後重啟工作模式

相隔一年多，陳健安再推出獨唱單曲，新歌《創作者的派對》由他作曲、Oscar填詞、賴映彤（小彤）編曲，小彤與陳健安聯手監製。MV拍攝團隊擅長CG效果，讓陳健安盡情天馬行空，展示「本原族」族長風範，還邀請了之前合唱的Iris Liu（iii）和同公司的師弟蔡浩然（Scott）演出，飾演他的族人。

陳健安再推出獨唱單曲《創作者的派對》。

今年二月，陳健安確診新冠，三月初痊癒後，立即重啟工作模式，寫了《創作者的派對》，他說：「一開始個腦就彈出『創作者』三個字，然後就圍繞呢個主題思考。『創作』係咩一回事呢？有人會認為係天馬行空，但我覺得唔係無中生有，而係有訊息。每個人都係創作者，可能受外在影響，失去捉緊直覺嘅能力。藉著呢首歌提醒自己和告訴大家，每個人都係創作者。喺無得選擇嘅時候，就創作一個選擇畀自己！」MV中陳健安飾演的族長，透過不同生活化的方式，喚醒族人創作魂，各人造型和化妝都很特別，加上電腦特別效果，畫面色彩豐富，令人目不暇給。

在MV中安全赤膊上陣。

他強調創作不分時地人，說：「身體線條亦係創作一部份！」在MV中，他赤膊上陣，為此他操肌百次和節食近一個月，埋位前仍爭取時間，sit up和掌上壓，除了自備器材，還就地舉櫈谷爆麒麟臂。他說：「好期待之後可以食朱古力、雪糕和Pizza！歡迎贊助，之前因為MV節食，唔准Fans送食物，終於拍完可以放肆一下啦！」

《創作者的派對》曲風輕快，充滿正能量，部份歌詞快如急口令，MV加入外星人動畫，就連歌詞字幕都是陳健安親手以附號代替，玩味十足。他說：「我一直好欣賞今次拍攝團隊『叁沾百角』，佢哋做CG好精彩，事前我寫咗文案畀佢哋參考，希望展示我本原族族長直覺能力甦醒，結果團隊準備咗好多道具拍攝，我哋好啱傾。從未試過將所有喜歡嘅元素全部放晒入一首歌裏面，好開心。」

《創作者的派對》曲風輕快，充滿正能量。

此外，為配合新歌《創作者的派對》 ，陳健安開始了一個「直覺畫」企劃，邀請幾十位不同範疇的朋友一同繪畫創作，由他開始畫第一筆，然後每位朋友只有十秒時間，接力畫畫。首位動筆的朋友是鬼才葛民輝，陳健安親到阿葛在中環的展覽場邀請他，除了畫畫，阿葛還分享了他對「創作」的看法。而今次「直覺畫」企劃的進程，於IG帳號「thecreatorsshower」連戴。