COLLAR《一圈圈》訪問　Ivy獻出生日願望：希望So Ching阿Mo平安

MIRROR紅館演唱會早前（28/7）發生嚴重事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。事發後，阿Mo女友COLLAR成員So Ching（蘇芷睛）一直守候在男友身邊，又將與阿Mo共舞的片段及合照置頂，以行動支持男友。日前有指So Ching取消關注公司MakerVille、ViuTV、花姐、魯生及排舞總監Rock Sir的IG帳號，疑似對男友受傷一事感到不滿。COLLAR今日（4/8）現身商台，接受節目《叱咤樂壇》和《一圈圈》訪問，So Ching未有出席。在《一圈圈》中，今日21歲正日生日的成員Ivy（蘇雅琳）被問到生日願望時，她便說：「首先想大家都平平安安，COLLAR、大家都順利，第二就係希望我哋隊友So Ching同埋阿Mo都平安，各位傷者都可以快啲康復，希望之後嘅表演者都可以平安。」

COLLAR較早時間接受《叱咤樂壇》訪問。（影片截圖）

MIRROR演唱會事故︱COLLAR現身商台錄節目 So Ching未有出席

COLLAR現身宣傳新歌So Ching未有出席 隊長Gao派定心丸：我哋OK

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