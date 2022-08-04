MIRROR演唱會｜IG現阿Mo假帳號　舞蹈員戰友提醒網民小心被騙財

MIRROR紅館演唱會上周四（28/7）晚舉行第四場時發生嚴重意外，表演時突然跌下巨型屏幕，重擊兩名舞蹈員，震驚各界。正在屏幕下跳舞的李啟言（阿Mo）首當其衝身受重傷，現正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫，不少網民紛紛集氣祈求阿Mo可以早日脫離危險期。不過，最近網上就疑似有人想利用阿Mo這次意外，開設假帳號騙取金錢。

左邊係假帳號，右邊係真帳號。（IG截圖）

近日社交網站上出現一個帳號與阿Mo本人的帳號高度相似，名字上僅僅多了一個英文字「l」，容易以假亂真，而阿Mo身邊的舞蹈員朋友就在IG限時動態上提醒身邊人及其他網民，當中有份在MIRROR演唱會表演的舞蹈員兼曾經參加過《全民造星II》的Terry（吳振楠）先是發文提醒：「呢個ac（帳號）係假的，真嘅id（帳號名）唔係咁，驚有人開假帳號呃人錢」、「This is fake（這是假的），大家小心」，之後又憤怒表示：「呢個時候仲要做咁嘅事嘅人，就算你得到幾多，你自己都唔會過得好的。」

阿Mo身邊的舞蹈員朋友就在IG story上提醒大家要小心。（IG/@terry_chunnam）

有人之所以認為這個帳號略有可疑，是因為與阿Mo真實帳號高度相似，但是點擊頁面後卻標註為粉絲專頁，又表示自己是來自亞塞拜然 (Azerbaijan)的粉絲。不過現時已經不能在Instagram上尋找到該帳號，未知道是否因被網民檢舉而消失。

其他舞蹈員好友亦有提醒。（IG/@winge_yuu）

MIRROR演唱會︱阿Mo仍然昏迷深切治療部留醫 父母首度開腔回應