揭韓劇拍攝5大黑暗面　工時過長、不公輩份制度多年從未改善？

至今大部份韓劇仍採用邊拍邊播的形式製作，因此背後的一班工作人員經常在高壓及惡劣的環境下工作。以往都曾有不少受傷意外，甚至拍攝人員因工作而自殺的悲劇發生，今天就來與讀者一同揭開韓劇界的5大黑暗面。



由以前至今，超時工作的問題仍出現在韓劇界中，不能忍受的話可能反被解僱。（網上圖片）

1. 工時過長，身體過勞成習慣

不時傳出拍攝韓劇工時過長的新聞，2016年播出《獨酒男女》時就有助理導演在劇終後自殺，繼而揭發長期在高壓環境下工作，55天中只有2天休假，最終令身體過勞；今年《美男堂》也在開播首天爆出違反《勞動基準法》爭議，劇組人員控訴6個月內，每天工作超過12小時的日子共有17個星期，他們向公司提出要求保障後，卻反收到KBS電視台的合約結束通報，直接被解僱了。

片場中導演地位最高，萬一遇上恐怖導演的話，幾乎全劇組一同受難。（網上圖片）

2. 輩份制度導致職場不公

韓國所有職場都十分重視輩份制度，片場中最大話事權的就是導演。撇除輕易被前輩指點差事，最終被他人邀功的情況，對新人來說經常出現很多不公平的對待。萬一導演有臨時改劇本的要求，劇組上下只能順從導演的意思OT，沒有提出其他意見的機會外，甚至假期中預定好的私事也必須改動，因此令加重劇組人員的壓力。

曹在顯曾被爆30年間曾向無數女生伸出魔爪，最終只能退出演藝圈。（Newscheonji）

3. 職場不公洐生女工作人員性騷擾對待

雖然韓國大男人意識已逐漸改變，但對部份較年長的男性來說，想法依舊根深蒂固。在輩份制度下，不少女工作人員都投訴小則慘被開黃腔，壞則會遭到性騷擾。早幾年的#MeToo運動中，演員曹在顯就被爆30年間曾向無數女生伸出魔爪，被在片場強吻和性騷擾女工作人員等。此外亦會有部份導演和高層威脅新人演員等，以陪酒和性交易換取工作機會。

《花遊記》曾發生嚴重意外，燈光人員高處下墜後被判定有可能半身癱瘓。（劇照）

4. 工作環境惡劣頻發生意外

在趕拍的情況下，劇組人員經常都需要在安全不足，危機四伏的環境下工作。2018年拍攝《花遊記》時曾發生意外，一名燈光人員在調整裝置時不幸從3公尺高處下墜，導致腦出血和盆骨骨折等，被判定有可能半身癱瘓。其後又有音響人員從樓梯摔倒，劇組只好急忙停工，反影響了拍攝進度。

金賽綸公司曾因不滿番位而辭演《Dear.M》。（sports chosun）

5. 演員爭「番位」不滿下車

演員和公司都十分着重番位，即根據演員的資歷和戲份等排行，決定宣傳的海報排名和次序公布等。劇集《Dear.M》時，女主角之一的金賽綸不滿劇組以經驗較少的朴慧秀排在第一順位，因此公司提出辭演。除了內部溝通外，劇組亦需與各演員公司打好關係，每次有演員的變動都直接加重工作人員的工作，可見決定番位時必須十分謹慎！

隨着更多韓劇放棄邊拍邊播的形式，相信意外和不公等情況已改善不少。（劇照）

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