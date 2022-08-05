MIRROR演唱會︱傳高層恐爆公關災難　ViuTV抽起《War of Dance》

MIRROR演唱會上月發生嚴重事故，現時12子停工休息，亦取消出席8月底的日本大型音樂節「SUMMER SONIC 2022」。此外，ViuTV的多個節目亦受到影響，除了真人選秀節目《全民造星V》押後拍攝，連跳舞節目《War of Dance》亦要抽起。

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跳舞節目《War of Dance》抽起。（ViuTV）

跳舞節目《War of Dance》（現改名為《Flat Out》），將會由ERROR成員何啟華（Dee）、梁業（肥仔）、COLLAR隊長沈貞巧（Gao）和楊安妮（Winwin）擔任主持，節目原定於10月中旬在99台播出，每集1小時。不過，由於MIRROR演唱會發生慘劇，當中舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷留醫深切治療部，至今仍然昏迷不醒，所以有消息指出MakerVille高層和製作組認為以舞者為主題的節目如期推出，將會再次引發公關災難，所以決定抽起，儘管現時節目已完成第一輪賽事錄影亦不會播出，而部份參賽者亦收到相關通知。

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