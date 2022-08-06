戀愛Staycation︱Stan冇女吼慘變賣剩蔗　操爆肌逆襲榮升網民最愛

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》前晚（5/8）播出的第一季結局搞到「一鑊粥」，節目講述八名參加者大搞聖誕派對，鄭杞瑤（Kylie）借遊戲向區晉傑（傑仔）表白，但因為其他參加者望到實，搞到氣氛非常尷尬，最後還演變成一場爭仔鬧劇，陳獻略（Henry）、甄茵（Yan Yan）和林嘉宏（嘉宏）先後發爛渣，已經喊了一鑊甘的Kylie繼而自覺被擺上枱再度失控爆喊，雖然張俊傑（Stan）嘗試開解嘉宏，但嘉宏仍然對這場爭仔戲碼非常反感：「唔好搞到好似宮廷劇咁樣」。

Kylie失控爆喊。（電視畫面）

Stan立即開解嘉宏，主持之一的陳俞希讚他「最好」。（電視畫面）

去到最後部份，四位男參加者要向心儀的女生表白，結果嘉宏眾望所歸地與張嘉盈（Vicky）配對，傑仔亦成功與鄧亦雯（雀仔）配對，而Henry和Yan Yan亦配對成功，但因為Henry真正身份是節目組安插專責攪局的「玩家」，所以未能在無悔無愧的情況下向Yan Yan送上定情信物，只能送上一個意味深長的擁抱。值得留意的是，與Kylie同樣是「賣剩蔗」Stan在結局過後成為了網民「偶像」，他們大多覺得Stan起初好麻煩、多道理，但隨着時間便發現他甚有同理心，亦會懂得欣然面對得不到異性歡心的情況，所以大讚他是極品好男人，更有網民說「Stan大哥沒有輸」、「Stan才是真男人」，而拍完節目之後，他亦有跟Henry健身，現在成為了一名肌肉猛男，不少網民都相信好快有女仔會愛上他。

Stan最後未能與任何一位女參加者配對，而節目組在其表白環節中播Edan歌曲《小諧星》，非常應棍。（電視畫面）

點擊下圖觀看變成肌肉猛男後的Stan：