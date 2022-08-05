戀愛Staycation｜第二季參加者大起底　古天樂秘密武器最搶眼？

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》昨日（4/8）播出的第九集迎來第一季的大結局，而今晚（5/8）將會緊接播出第二季，製作組安排另外八位的參加者上節目，令觀眾非常好奇這四男四女能否在剩餘的六集中擦出愛火花，而《戀愛Staycation》的官方社交媒體已經陸陸續續介紹第二季的參加者，當中居然有熟悉的面孔，觀看下圖看看有什麼人馬新加入。

彭泳熙（HeiHei）（IG/@pangwhei）

現年22歲的彭泳熙（HeiHei）網名叫月巴女子，是電競主播賽評兼實況主，曾經被傳媒譽為「電競周慧敏」，現時Instagram擁有1.8 萬位粉絲，是第二季中最多追蹤者的女參加者。雖然HeiHei身高只有156厘米，但是身材姣好，因此在她的社交媒體中除了會見到打機片段外，還有其他性感的Cosplay（角色扮演）照片。

梁式昕（Catrina）（IG/@catrina_leung）

現年28歲的梁式昕（Catrina），畢業於英國布里斯托大學音樂系，曾經在2022年參與ViuTV真人騷選秀《全民造星III》，不過因為工作衝突，因此入圍後就退選， 於2021年再參與《全民造星IV》。Catrina多才多藝除了懂得打鼓、彈結他，更是八級鋼琴高手，本身是模特兒的她不但經常出席各大活動，也參演過余香凝歌曲《無得比》MV。除此之外，她之前曾與男團MIRROR人氣王姜濤合作，在HPV疫苗電視廣告中一同亮相！值得一提的是，梁式昕是One Cool Jam Cast（天下一將士藝人）旗下藝人，因此曾經被指是古天樂最新的秘密武器。

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