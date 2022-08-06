趙頌茹為兩女死忍多時才跟周永恆離婚　否認曾與陳冠希拍拖

當年趙頌茹一出道，被喻為「翻版Sammi」備受關注。（IG：@yuchiu24x7）

育有兩女，今年踏入「女人四十」的趙頌茹(阿Yu)，當年於英皇紅音樂一出道被喻為「翻版Sammi」備受關注，奈何她三年出了兩張專輯便跟英皇解約收場，《大孩子》、《唔該行開》、《奮鬥》等等K場金曲，都是阿Yu留低於樂壇的集體回憶。由樂隊ToNick打造的《大致天晴，間中有雨》，是阿Yu事隔十八年兼回顧入行二十年推出的新歌，她接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白了初入行無事業心、性格矛盾、拒絕應酬、對傳媒黑面、三年解約等問題外，亦詳述了死忍多時才跟前夫離婚的心路歷程。

趙頌茹接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白了初入行無事業心、性格矛盾、拒絕應酬、對傳媒黑面、三年解約等問題外，亦詳述了死忍多時才跟前夫離婚的心路歷程。

當年二十出頭的趙頌茹被指戀愛大過天，只顧跟前夫周永恆拍拖無心戀戰樂壇，阿Yu卻指當年解約主因，是簽她入紅音樂的當時高層登勤(Ducan)於04年跳槽，導致她有許多擔憂，「我人生從來沒什麼遠大目標，今天也一樣，只是平安、平淡湊大兩個女。當年登勤像我爸爸，隔絕所有應酬。他走時很愕然，像變了孤兒仔，會驚繼父會不會錫我？繼母對我又會怎樣？工作亦停頓了，因為合約也有許多文件要處理，像父母離婚後撫養權歸誰？再加上自己性格，就會想是否該離開這一行。」

相隔多年趙頌茹重新出發，推出回顧入行20年新歌《大致天晴，間中有雨》。 （IG：@yuchiu24x7）

阿Yu 2005年轉行當潮流記者後，10年與周永恆結婚，婚後育有兩女兒，奈何14年先後爆出男方婚外情，與及對阿Yu家暴，周永恆被喻為「世紀賤男」。最終，阿Yu強忍數年後才於15年分居及17年離婚。節目中，阿Yu指半生人只談過一次戀愛，也否認了初入行跟陳冠希的緋聞，「他(陳冠希)的確好靚仔！他沒追求過我，也因我認識他當時的女朋友嘛。入行前後，我只談過一次戀愛，也不知是否戀愛大過天，只是我對感情專一度、忠誠度太強。」她重申接受任何訪問，均不會罵前夫半句，「因為經歷太多後，感覺發生什麼事在身上也是緣份，過去就由它過去，一直不開心是自己蝕底。」

當年周永恆與趙頌茹拍拖，趙頌茹向報警指與周永恆因感情問題爭執期間被推到在地導致臉部受傷要入院縫六針，然後離家出走。（視覺中國）

+ 9

對於有此能耐放下怨恨，阿Yu坦承信仰幫助很大，她亦坦承因為思想傳統及為了兩個女兒死忍不離婚，「一定是為了女兒們，女人一定有第六感，身邊有些事不同了會感覺到。但作為媽媽，會認為正常家庭一定有父母，會想家醜不出外傳、也想到自己很多年沒工作過之後會怎樣？又要湊女又無錢會點？我能力搞得定嗎？外間的人怎看我？怎看離婚後的小朋友？是很多問題！但當發覺再堅持下去，對小朋友成長更加不好，就唯有做好自己，做埋爸爸那一份。而最後當我行出來，我發覺所有人對我很好，更是厚愛，很多人都叫我加油及支持我。」