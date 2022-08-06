趙頌茹為兩女死忍多時才跟周永恆離婚 否認曾與陳冠希拍拖
育有兩女，今年踏入「女人四十」的趙頌茹(阿Yu)，當年於英皇紅音樂一出道被喻為「翻版Sammi」備受關注，奈何她三年出了兩張專輯便跟英皇解約收場，《大孩子》、《唔該行開》、《奮鬥》等等K場金曲，都是阿Yu留低於樂壇的集體回憶。由樂隊ToNick打造的《大致天晴，間中有雨》，是阿Yu事隔十八年兼回顧入行二十年推出的新歌，她接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白了初入行無事業心、性格矛盾、拒絕應酬、對傳媒黑面、三年解約等問題外，亦詳述了死忍多時才跟前夫離婚的心路歷程。
當年二十出頭的趙頌茹被指戀愛大過天，只顧跟前夫周永恆拍拖無心戀戰樂壇，阿Yu卻指當年解約主因，是簽她入紅音樂的當時高層登勤(Ducan)於04年跳槽，導致她有許多擔憂，「我人生從來沒什麼遠大目標，今天也一樣，只是平安、平淡湊大兩個女。當年登勤像我爸爸，隔絕所有應酬。他走時很愕然，像變了孤兒仔，會驚繼父會不會錫我？繼母對我又會怎樣？工作亦停頓了，因為合約也有許多文件要處理，像父母離婚後撫養權歸誰？再加上自己性格，就會想是否該離開這一行。」
阿Yu 2005年轉行當潮流記者後，10年與周永恆結婚，婚後育有兩女兒，奈何14年先後爆出男方婚外情，與及對阿Yu家暴，周永恆被喻為「世紀賤男」。最終，阿Yu強忍數年後才於15年分居及17年離婚。節目中，阿Yu指半生人只談過一次戀愛，也否認了初入行跟陳冠希的緋聞，「他(陳冠希)的確好靚仔！他沒追求過我，也因我認識他當時的女朋友嘛。入行前後，我只談過一次戀愛，也不知是否戀愛大過天，只是我對感情專一度、忠誠度太強。」她重申接受任何訪問，均不會罵前夫半句，「因為經歷太多後，感覺發生什麼事在身上也是緣份，過去就由它過去，一直不開心是自己蝕底。」
對於有此能耐放下怨恨，阿Yu坦承信仰幫助很大，她亦坦承因為思想傳統及為了兩個女兒死忍不離婚，「一定是為了女兒們，女人一定有第六感，身邊有些事不同了會感覺到。但作為媽媽，會認為正常家庭一定有父母，會想家醜不出外傳、也想到自己很多年沒工作過之後會怎樣？又要湊女又無錢會點？我能力搞得定嗎？外間的人怎看我？怎看離婚後的小朋友？是很多問題！但當發覺再堅持下去，對小朋友成長更加不好，就唯有做好自己，做埋爸爸那一份。而最後當我行出來，我發覺所有人對我很好，更是厚愛，很多人都叫我加油及支持我。」