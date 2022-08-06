Kim Kardashian離婚後再爆分手　與Pete Davidson姐弟戀9個月告終

現年41歲的美國真人騷名媛Kim Kardashian跟饒舌天王老公Kanye West離婚後，極速搭上諧星Pete Davidson。兩人經常在社交平台上放閃兼結伴出席公開活動，可惜今日（6日）驚傳兩人日前已分手，結束9個月戀情。

今日（6日）外媒驚傳Kim與Pete日前已分手，結束9個月戀情。（Getty Images）

不過翻看Kim的Instagram，她仍保留著兩人的甜蜜合照。（IG/@kimkardashian）

根據外媒報道，有知情人士透露Kim與Pete對大家還有愛和尊重，但由於遙距關係及忙碌的工作令兩人很難維繫戀情，決定做回朋友。Pete現時正身處於澳洲拍攝新戲《Wizards!》，而Kim就留在美國洛杉磯照顧與前夫Kanye West所生的四名子女。Kim上月曾短暫飛往澳洲與Pete共聚，更在Instagram上載甜蜜合照，兩人亦曾高調談及結婚及找代母生B的話題，沒想到9個月就分手。

Kim Kardashian離婚後再驚爆分手。（IG圖片）

Kim經歷過四段不愉快的婚姻，（IG圖片）

Kim於去年10月首次客串擔任《Saturday Night Live》主持，與Pete在惡搞《阿拉丁》小劇場時，打扮成性感茉莉公主的Kim跟「阿拉丁」Pete錫嘴而搭上。對於兩人的戀情Kanye West嬲爆出歌反擊，而Pete公開鬧爆Kanye後更於上月紋上阿拉丁與茉莉公主的名字來紀念與Kim的戀情。

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