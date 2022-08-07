吳海昕愛貓病重經三獸醫檢查無果　寵物傳心師爆無眼靈體作怪？

藝人吳海昕（Sofiee）活躍於不同的社交媒體，不時會拍片與網民分享。她昨日（5/8）邀請到「ViuTV一哥」強尼（許博文）及C AllStar成員梁釗峰，在自己的YouTube頻道中大談靈異經歷，為觀眾在炎炎夏日中帶來透心涼的感覺。

強尼分享靈異經歷。（「Sofiee Ng 吳海昕」YouTube截圖）

強尼先是分享在港島區某間酒店的靈異經歷，當時為了方便工作而入住了附近的酒店，第一晚並沒有什麼事情發生，但第二天晚上卻發生詭異的事情，房間玄關的燈突然被關，強尼以為只是一時故障沒有理會，但是被關掉的燈隨後又被打開，之後又被關掉，於是強尼就打算直接把燈飾關掉，誰知道他找遍整個房間也找不到玄關位的燈掣。

一閃一閃的燈令強尼強烈不安。（「Sofiee Ng 吳海昕」YouTube截圖）

一閃一閃的燈令強尼強烈不安，於是他就在房間裡面說道：「我瞓埋今晚，仲有幾個鐘就會走，唔好意思。」話音剛落，強尼就感受到強烈的涼意從背部傳進體內，如此不妙的情況令強尼決定在凌晨四點退房離開。辦理退房手續時，強尼在好奇心的驅使下向酒店職員問到：「請問玄關位燈掣喺邊」，而職員就回覆：「係自動感應」，強尼又問到：「盞燈係咪壞壞地」，這次對方沒有回答他的問題，僅報以會心微笑，令他不寒而慄。

吳海昕家中有無眼靈體搞鬼。（「Sofiee Ng 吳海昕」YouTube截圖）

不過，相比起強尼的靈異經歷，Sofiee的經歷與其說是恐怖，「離奇」反而更加貼合。 原來早在幾天前Sofiee的愛貓「鼻鼻」突然重病，上吐下瀉情況嚴重，但是經過三位獸醫的診斷，亦未能找出病因，因此自稱不迷信的Sofiee為了希望找到方法醫治貓貓，決定把貓貓的照片傳送給寵物傳心師，讓他幫忙找出原因，而得出的結果是吳海昕家中出現沒有眼睛的靈體，令貓貓嚇親。

好彩最後冇事。（「Sofiee Ng 吳海昕」YouTube截圖）

Sofiee把事件告知釗峰，而對方向她借出「滅魔刀」（Mitmo），這把刀曾經有高僧在上面誦經七七四十九天，令刀身承載了不少能量去保護空間，不過最後Sofiee沒有使用這把刀：「朝頭早我隻貓仲係奄奄一息，之後我就去咗文武廟拜神，兜咗個圈，添香油。之後買咗艾草喺屋企燒，喺屋企露台燒衣箱，點知真係好神奇，夜晚返到屋企就冇事啦」，康復後的貓咪不但馬上進食，還如以往一樣非常百厭，儘管Sofiee不希望自己太迷信，但是這次的經歷令她感到神奇。

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