Kim Kardashian情史超精彩　2010年擁五任男友C朗都係其中之一？

美國名媛Kim Kardashian去年與前夫Kanye West離婚結束八年婚姻後，火速戀上諧星Pete Davidson而受到外界矚目，然而有傳兩人日前已分手，戀情只維持了九個月就畫上句號。事實上，家世顯赫的Kim過去感情世界相當精彩，經歷過三段婚姻的她所擁有的前男友和前夫數目多不勝數，就連球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）都曾經與她有過一段情。



Kim Kardashian與Pete Davidson日前已分手，結束九個月戀情。（IG：@kimkardashian）

41歲的Kim Kardashian先後於2000年、2011年和2014年與Damon Thomas、Kris Humphries和Kanye West結過婚，其中以她和Kanye West的婚姻最為長久，更為對方誕下了四名子女。不過，要講到Kim戀愛經驗最豐收的一年，不得不提2010年，當年她與拍拖四年的Reggie Bush分手之後，連環與至少五人無縫接軌拍拖，而其中一任正正就是C朗。

Kim Kardashian和Kanye West的婚姻長達六年又八個月，兩人擁有四個仔女。（Instagram：@kimkardashian）

據悉，Kim於2010年4月到馬德里旅行時，於一個活動上與C朗見面後火速墮入愛河，及後有傳媒影到兩人在當地進行午餐約會時表現極親密，又被目擊兩人忘我哋接吻。然而，兩人的戀情最終只維持了幾個月就無疾而終。

C朗拿度曾於2010年與Kim Kardashian拍拖。（Getty Images）

除了C朗之外，Kim還在2010年男友一個接一個，先後與Miles Austin、Michael Copon、Gabriel Audrey和Kris Humphries拍拖，並於翌年與Kris閃婚兼離婚，可謂是她感情世紀最精彩又複雜的時期！

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