薛家燕自爆去年患病經歷猶有餘悸：有可能因為延遲治療而失明

現年72歲的薛家燕縱橫影圈六十多年，仍相當精靈不時有幕前工作，但原來她去年拍攝《流行經典50年》時，視力變差閱讀開始變得困難，及後確診患上濕性老年黃斑病變。

薛家燕去年拍攝《流行經典50年》時，視力變差閱讀開始變得困難。（資料圖片）

家燕姐與女兒石祐珊現身第七屆黃金時代展覽暨高峰會，分享患病經歷：「去年拍攝《 流行經典50年》時，發覺閱讀歌詞困難，由於一向有配戴隱形眼鏡，最初只是以為隱形眼鏡度數不適合。但換過隱形眼鏡後情況都沒有改善，經醫生檢查後才得知患上濕性老年黃斑病變。醫生告訴我是血管有增生的情況，需要接受治療。當聽到患病，再加上對老年黃斑病變的不了解，當時我非常擔心。」目前乾性老年黃斑病變仍未有治療的方法，但一般而言對視力的影響屬輕微。相反，濕性老年黃斑病變對視力影響可以很明顯，更有可能對視力造成不可逆轉的傷害。

薛家燕提起患病經歷仍猶有餘悸。

幸得子女貼身照顧及發現及時，家燕姐現在情況穩定多了，亦特別走出來分享患病經歷，希望大家都及早就醫：「我明白很多老友記跟我一樣誤以為年紀大眼矇是正常，又怕麻煩家人，因此違疾忌醫。醫生跟我說情況嚴重者有可能因為延遲治療而失明，到時候可能更麻煩，回想起我亦有點猶有餘悸。」