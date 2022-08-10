東張西望｜火險買得要精明　貪方便唔格價隨時蝕十幾萬？

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》昨晚（9/8）一集便與觀眾一起探討火險問題。節目除了解構多數火險的保障範圍，向觀眾講述火險並非只包括火警引起的損失，還比較跟銀行建議投保和自行到虛擬保險公司投保之間的分別，提醒觀眾做個精明消費者。

今集《東張西望》會帶大家了解一下火險到底是什麼。 (節目截圖)

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟接受節目組訪問時說：「火險係樓宇結構保險嘅俗稱，佢係保障咗因打風、水災同火災對樓宇結構造成嘅損毀。」他又指通常在銀行批出樓宇按揭貸款時，都會要求消費者購買火險：「但根據香港銀行公會的銀行營運守則，消費者不一定要跟隨銀行購買火險。」

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟。 (節目截圖)

而節目組亦訪問了早年置業的黃先生，經銀行做按揭時跟隨銀行購買了火險的他說：「搵銀行做按揭，銀行送咗半年火險畀我，你知啦，佢送畀我我冇理由唔要嘛！」但經過仔細研究後，他發現自行搵保險公司比較划算：「我覺得做一個精明嘅消費者，係應該自己做多啲Research，Research做得多，價錢同服務自然會比較好。」

而早前置業的黃先生，經銀行做按揭時，銀行送了半年火險給他，之後便繼續購買，沒有再留意火險價錢。 (節目截圖)

其實類似黃先生的情況非常普遍，節目便提及有機構進行有關火險的調查，發現自行購買火險的人數百分比很低，只有大約兩成半，大部份的消費者都選擇跟隨做按揭的銀行或者經銀行轉介的保險公司購買火險。大部份的業主都是為了方便及快捷，會在做按揭時一同購買火險，反映可能很少人留意到其實火險可以另外搵保險公司自己購買。

有機構進行有關火險的調查，發現自行購買火險的人數百分比很低。 (節目截圖)

到底自己搵保險公司最多可以慳幾多？有地產界人士便指市面上其實也有不少的保險公司可以選擇，市民亦可以上網購買火險，不用經過中介人去購買，不同計劃價錢可以相差足足5倍，而物業投資專家蔣一洪（Lucy）亦在節目中指出，上網購買火險與經中介購買的火險保障範圍其實相約：「保費可能爭好遠，保費率可能只係爭零點幾，但一年嘅保費就可以爭幾千蚊，計番三十年供款期，分分鐘金額係爭十幾萬。」