MIRROR演唱會︱ViuTV Facebook事隔十日終更新　網民不滿節目安排

MIRROR的紅館演唱會於上月28日發生嚴重事故，受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。事故發生後，ViuTV的所有平台停止更新，就連節目的宣傳活動亦宣告暫停。直到本周一（8/8），ViuTV Facebook終有更新更換了置頂的Cover Photo，並為星期一至星期五晚上播出的節目宣傳。



事故後的十日，ViuTV Facebook終有更新更換了置頂的Cover Photo，並為星期一至星期五晚上播出的節目宣傳。（ViuTV FB截圖）

官方早前抽起由Edan主持的《膠戰SSP》、跳舞節目《War of Dance》（現名《Flat Out》），有人擔心原定8月29日播出、由姜濤和Ian主演的新劇《季前賽》亦會因而延後播放。事隔十日終等到ViuTV更新，網民趁機留言表達對節目安排的意見和不滿：「希望唔好推遲《季前賽》，佢哋係鏡粉嘅精神食糧，辛辛苦苦等到《季前賽》播，人要向前看，連你哋都停埋佢哋嘅劇，仲叫鏡粉點繼續陪鏡仔去行埋落去」、「MIRROR冇錯，根本唔需要延遲播放，只會令人仲嬲，所有香港人+鏡粉都想睇到MIRROR嘅節目」。不過，亦有人明白ViuTV的做法：「抽起所有搞笑項目，繼續等調查結果（希望會包埋檢討同制定改善方案），我個人認為係一個比較照顧／尊重鏡仔同舞蹈員情緒嘅決定。係於事無補嘅，但起碼算係釋出同行嘅態度。」

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