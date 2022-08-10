戀講嘢｜七仙羽自爆曾因兩個奇怪行徑　被領事館人員誤認北韓間諜

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）及鄭伊琪（浩南）擔任主持，昨晚（9/8）一集主題是「戀愛七」，邀請到七仙羽（七師傅）分享她曾因自己的可疑行為而被誤認為是北韓間諜的奇趣愛情經歷。

七師傅大騷本錢吸引對方的注意。（節目截圖）

七師傅分享自己是領事館的常客，因此認識每一屆的領事，當時換了一屆新的領事上任，這位身高高達197厘米、身材健碩又英俊的非洲人，令到七師傅一眼就看上了他 。為此七師傅就大騷本錢，除了化充滿嫵媚感的妝容，還穿上很貼身的衣服及高跟鞋，裝作高高在上模樣，吊對方胃口，吸引對方的注意，更提示：「唔好露太多，露太多佢會以為你係小姐。」不過，七師傅認為自己除了靠外在吸引對方的注意，還有眼神、做人的態度、獨立、幽默感、心腸好好等等，更直言自己整體條件都好完美。

七師傅直言自己整體條件都好完美。（節目截圖）

而對方成功被七師傅吸引，主動向她打招呼，而七師傅就一邊自我介紹一邊保持高傲的態度，她解釋道：「因為佢係高層，咩靚女都見過，所以一定要挑戰佢，要放長線釣大魚。」 對方確實如師傅所願，因為他除了在師傅主播離場時遞上卡片，還在眼定定望住師傅的屁股「流晒口水」。之後師傅不時都會應對方的邀約去約會，面對如此有魅力的七師傅，對方情不自禁想與七師傅有進一步的關係：「佢想同我打茄輪，我心諗一個星期就打茄輪？梗係唔得啦。」 而193就感到好奇：「佢點樣想打茄輪？」原來是對方的舌頭總是在嘴裡打轉，更不時伸出來，而七師傅會了打消他的念頭，就用意念讓他的舌頭退回去，而浩南就笑言：「以為你用條脷推返入去。」

Dolmatashisisca是七師傅當時的名字。（節目截圖）

二人發展一段時間後，對方就邀請七師傅到自己家，師傅認為孤男寡女共處一室必定會發生一些事情，因此就做好準備，誰知道七師傅上到去，事件有着巨大的轉變，對方居然做了手槍的手勢指着師傅的背部，要求七師傅講出自己的真實身份。原來師傅會在對方不在場的情況下，偷看他的電話及辦公室資料，由於行為過分可疑，因此被誤以為是北韓派來的間諜，但是七師傅的背後動機是為了查找對方是否有其他女朋友及他的家產及背景。

真係好大的誤會。（節目截圖）

但是由於師傅的魅力非常大，令到對方說道：「其實我好鍾意你，你認咗我就會同你拍拖。」而七師傅為了與對方拍拖，最後承認自己是間諜的身份，非常好笑。不過最後七師傅擔心會被對方抓拿，就躲藏了一段時間，直到領事館換屆後，七師傅見情況平靜，才走出來。

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